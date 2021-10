Chiquis Rivera confiesa fuerte adicción: Su madre también la padeció

Chiquis Rivera ha comentado en varias ocasiones que heredó algunas cualidades de su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera. La artista, de 36, años reconoció que el ser una luchadora y nunca victimizarse a pesar de todo lo malo que le ha ocurrido en su vida, son cualidades que aprendió de su famosa progenitora.

También confesó que hasta el día de hoy sufre de una adicción que, increíblemente, su madre también padeció: La adicción al trabajo.

“Soy una trabajólica, al igual que mi mamá. Ella no sabia descansar y yo soy igual”, confesó durante su participación en el podcast Sin Rodeos del estilista y rostro de Telemundo, Jomari Goyso.

Escucha el podcast completo aquí: La nueva vida de Chiquis

La artista ha demostrado que su adicción al trabajo le ha brindado grandes logros, y estos últimos años han estado llenos de exitosos proyectos.

Por una parte, el año pasado ganó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda, gracias a su álbum Playlist. Este año debutó como animadora y productora ejecutiva de su programa de televisión “Lo Mejor de Ti con Chiquis”, que se emite todos los jueves por la cadena NBC Universo, y por si esto fuera poco, tiene listo su tercer libro “Unstoppable”, el cual comenzará a comercializar en febrero, y ya ha lanzado dos sencillos de su nuevo álbum: “Mi problema” y “Cualquiera”.

La multifacética artista y empresaria ha revelado que está con mucho trabajo, y ésta sería de las razones por las cuales le daría miedo tener un bebé en esta etapa de su vida.

“Me da miedo tener un bebé, porque amo tanto lo que hago, mi carrera… estoy finalmente viviendo mi vida y me da miedo tener un bebé y que todo pare (…) Yo sé que voy a hacer una muy buena mamá. Lo he pensado muchas veces, veo a muchas mujeres (artistas) que se presentan con su pancita, y pienso ‘tal vez lo puedo hacer’, pero no sé”, recalcó en el podcast de Jomari Goyso, tras confirmar que continúa en pareja (con el fotógrafo Emilio Sánchez).

Si de ser madre se trata, Chiquis ya tiene los conocimientos necesarios, ya que en declaraciones que realizó durante el primer capítulo de su programa “Lo Mejor de Ti con Chiquis”, la artista reveló que ella se convirtió en madre de sus hermanos cuando tenía 10 años. Esto debido a que su madre tenía mucho trabajo y le delegó parte del cuidado de sus 4 hermanos menores Jacqueline, Michael, Jenicka y Juan Ángel.

“Me tocó convertirme en madre de mis hermanos cuando tenía 10 años. Yo sentía que tenía que vivir mi vida para mis hermanos”, confesó.