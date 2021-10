VIDEO: Chiquis Rivera enciende las redes con sesión de fotos

Chiquis Rivera llamó la atención de sus seguidores con una acalorada sesión de fotos que subió a su cuenta de Instagram. La hija mayor de la cantante Jenni Rivera recurrió nada menos que a un #TBT de día jueves de Instagram, donde se le ve posando sobre un rolls royce blanco.

Más tarde subió un video de la misma sesión con el texto. “Todo lo que desees lo puedes lograr con un corazón guerrero, una mente clara y una actitud de “Si Se Puede!”, escribió haciendo alusión a su actitud ganadora pese al la adversidad que le ha tocado enfrentar en su vida.

“Yo soy una guerrera y una luchona como mi madre”, señaló recientemente la cantante y conductora de televisión, durante su participación su participación en el podcast Sin Rodeos, conducido por el estilista y rostro de Telemundo, Jomari Goyzo. El capítulo en cuestión se tituló “La Nueva Vida de Chiquis Rivera” y en él la hija mayor de Jenni Rivera reveló que otra similitud que tiene con su fallecida madre es ser una trabajólica.

“Mi madre no sabía descansar y a veces soy igual”, reveló tras señalar que tras la muerte de su madre ella pasó a ocupar el rol de matriarca con sus hermanos. “Me cuesta soltarlos. Mi life couch me dice que debo cortar el hilo, pero no creo poder hacerlo. Estoy intentándolo”, recalcó.

Mucho trabajo

La multifacética artista se encuentra llena de proyectos. Por una parte, debutó como presentadora y productora ejecutiva de su propio programa de televisión llamado “Lo Mejor de Ti con Chiquis”, que se transmite todos los jueves por CBS Universo.

Además, lanzó su nuevo sencillo llamado “Mi Problema”, y anunció que este 29 de octubre estrenará la canción “Cualquiera”.

Mira el video:

Como si esto fuera poco, Chiquis anunció que en febrero publicará su nuevo libro, titulado Invencible, donde entregará detalles sobre cómo ha superado la adversidad. “Algo que me enseñó mi madre fue a no tomar el rol de víctima en la vida, a pesar de todo lo que pueda ocurrir, ser siempre una guerrera”, ha afirmado la artista de 36 años.

“Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias “INVENCIBLE”. No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro”, reveló la multifacética artista en una publicación que realizó en su Instagram para promocionar su libro.