Chiquis Rivera ¿cómo ha superado la tragedia?

La cantante y presentadora de televisión Chiquis Rivera pronto nos mostrará su faceta de escritora. La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, acaba de anunciar que relatará todos los eventos difíciles que le ha tocado vivir y cómo los ha superado, en su libro de memorias “Invencible”, que saldrá a la venta en febrero del próximo año.

“Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias “INVENCIBLE”. No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro”, revela la multifacética artista.

En una publicación que subió a su Instagram, la Chiquis afirma que será muy honesta para relatar todo lo que le ha sucedido. “Creo que es necesario ser brutalmente honesta no solo para cambiar vidas e inspirar a otros, sino también para hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años”, afirmó.

La cantante destacó que a pesar de todo lo malo que le ha ocurrido nunca se ha victimizado. “He venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido. No me gusta perder: si no gano, aprendo… y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes!”, recalcó.

En una reciente entrevista que dio a Univisión con motivo del estreno de su nuevo programa de televisión “Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera”, que se transmite por NBC Universal, la artista le confesó a Rodner Figueroa que fue su madre quien le inculcó a salir adelante y no ser una víctima.

La Chiquis se encuentra llena de proyectos. Además, de su libro, y de estrenarse como productora ejecutiva de su nuevo show, acaba de lanzar un nuevo sencillo “Mi Problema”.

¿MADRE A LOS DIEZ AÑOS?

“A mí me tocó convertirme en madre de mis hermanos cuando tenía 10 años. Yo sentía que tenía que vivir mi vida para mis hermanos”, relató Chiquis en el primer capítulo de su programa de televisión “Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera”.