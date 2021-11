¿Quiénes han sido los novios de Chiquis Rivera?

La vida sentimental de Chiquis Rivera no ha pasado inadvertida. La cantante y empresaria, de 36 años, ha vivido largas e intensas relaciones amorosas. Aquí te contamos algunos detalles de los hombres que le han robado el corazón a la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera.

Ángel del Villar

El año 2011 el propietario y director ejecutivo de la disquera DEL Records, de actuales 41 años, conquistó a Chiquis y vivieron un romance que se extendió por 4 años y medio.

Al comienzo el mexicano tuvo que enfrentarse a la desaprobación de Jenni Rivera, quién no miraba con buenos ojos que su hija se involucrara con un hombre que tuviera hijos. Sin embargo, el amor fue más fuerte y continuaron con su relación. Hubo rumores de boda, pero nunca se llegaron a casar.

Fue en 2016 cuando ambos decidieron poner término a la relación y quedaron como amigos. En una entrevista que dieron en conjunto en el podcast Pa´Delante tiempo después de haber terminado, ambos entregaron sus puntos de vista sobre el quiebre.

Según la versión de Del Villar todo comenzó “Cuando mezclamos placer con negocios”. Por su parte, Chiquis explicó en profundidad lo que ocurrió. “Gracias a Dios me empezó a ir muy bien en mi carrera y viajaba mucho, y a él no le gustó. Él dijo yo quiero una mujer que esté en mi casa y que me ayude. Yo dije “yo quiero hacer mi propia vida, mi propia carrera, no quiero que él me mantenga”. Yo sentía: por fin estoy haciendo mi propio dinero, estoy haciendo lo mío y ahí comenzaron los problemas”, explicó tras revelar que antes que esto ocurriera ella había perdonado un coqueteo entre su novio y una modelo.

“Le revisé el celular y una modelo le había enviado sugerentes fotos en traje de baño y él le pedía que le enviará más fotos en diferentes poses y hasta estaban planeando verse justo cuando yo me iba de viaje. Yo lo perdoné, fuimos a terapia y lo superamos, pero después nos separó el tema de mi carrera”.

Lorenzo Méndez

Al poco andar Chiquis volvió a caer en las redes de Cupido nada menos que con el cantante mexicano y en ese entonces integrante de La Original Banda El Limón. Fue una relación intensa que terminó con bastante polémica.

Disfrutaron de tres años de noviazgo y se casaron el 29 de junio de 2019. A finales de septiembre de 2020 anunciaron su separación. Hubo rumores de agresiones físicas de parte del artista hacia Chiquis, pero ella no lo ha confirmado.

“Con el corazón pesado les informó que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria (…) Estamos sumamente agradecidos por el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento”, publicó en ese entonces Chiquis.

Más tarde, en declaraciones al programa Ventaneando publicadas por Millenio, señaló: “Quizás mi error fue querer cuidarlo, querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio y fue demás quizás. Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante”, aseguró.

Lo cierto es que la pareja sigue casada. En recientes declaraciones dadas al programa Venga La Alegría y publicadas por Infobae, Chiquis afirmó que Méndez no ha querido firmar el divorcio aún. “Estoy esperando que firmen, estoy mandando emails casi rogando que por favor firmen y no me han contestado. Ya van como cuatro meses”, declaró.

Emilio Sánchez

El fotógrafo de celebridades es el novio actual de Chiquis, y todo indica que además están trabajando juntos, ya que en los créditos del video del último sencillo de la artista “Cualquiera” aparece el nombre de Sánchez como director.

Sánchez, de 29 años, ha subido acarameladas fotos junto a la cantante, y se ve que están disfrutando de su romance.

“Salud por mi paz, la luz de mi vida y mi amor. Feliz cumpleaños para el alma más dulce”, escribió el fotógrafo al subir una foto junto a Chiquis el día de su cumpleaños.

¿Celoso?

Al conocerse el nuevo romance de Chiquis, su aún esposo, Lorenzo Méndez alegó que Sánchez era su amigo. “Este muchacho pues era compa, este con el que anda ahorita, era amigo, era compa. Pero pues nada, mira, no pasa nada. Él sabía que estábamos juntos. De hecho su familia fue hasta a mi boda”, reveló Méndez sobre la nueva relación de Chiquis, durante una entrevista en el programa Suelta la Sopa, de Telemundo.

La cantante ha optado por no entrar en polémica y dedicarse de lleno a disfrutar de su vida y seguir cosechando éxitos.