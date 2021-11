VIDEO: Chiquis Rivera impacta con escote hasta el ombligo

Chiquis Rivera se ha convertido en toda una fashionista, destacando por su originalidad a la hora de desfilar por la alfombra roja. En los recientes Premios de la Radio, celebrados en Ciudad de México, la hija mayor de la fallecida cantante Jenny Rivera, hizo su entrada triunfal con un vestido negro largo y un profundo escote en V.

“Ahora sí te luciste. Ese vestido está hermoso, y tú te ves súper hermosa con el puesto. Chulaaaaaa!!!!”, “La reina de la alfombra”, “te rezo, eres una diosa”, y “Sexy bombón”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde alcanzó más de 150 mil Me Gusta.

Mira el escotazo de Chiquis

Pero ese no fue el único traje que lució la cantante, de 36 años, durante la velada. Para presentar algunos premios se cambió tres veces de atuendo, y en cada uno se encargó de lucir orgullosa sus curvas, cautivando a la audiencia por su gracia y seguridad.

Tres estilos en una noche

Primero se presentó con un acinturado enterito de pantalón blanco con detalles plateados, un sugerente escote y el cabellos suelto con ondas. Más tarde el cambio fue radical, con un entallado mini vestido de cuero negro, botas altas con estampado de leopardo, chaqueta a juego y el cabello recogido en una cola alta. Finalmente, derrochó elegancia ataviada de un llamativo vestido fucsia con pronunciadas hombreras, al más puro estilo intergaláctico.

Prueba superada

Chiquis ha revelado en diversas ocasiones que antes se ponía muy nerviosa cada vez que tenía que desfilar por una alfombra roja. Sin embargo, afirma que ahora se siente orgullosa de si misma y se acepta tal como es, aunque de todas formas se siente triste cuando critican su cuerpo.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje (cuando me critican), porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, reveló Chiquis durante su participación en el podcast “Sin Rodeos”, de Jomari Goyso, hace unas semanas.

En la ocasión, la intérprete de “Cualquiera” afirmó que ya sabe por qué recibe tantas críticas cuando pasea por la alfombra roja. “Ya lo acepté, porque lo ven vulgar por mi cuerpo, es porque tengo un cuerpo muy sexy”, afirmó entre risas. ¿Piensas que Chiquis ha mejorado en sus alfombras rojas?