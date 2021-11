Chiquis Rivera piensa en casarse y tener hijos con Emilio Sánchez

Chiquis está disfrutando de una esplendida etapa en su vida. Luego de su bullado quiebre de Lorenzo Méndez, con quien sostuvo una relación de cuatro años y medio -y de quien aún no se ha podido divorciar-, la cantante afirma que pasó por un periodo de mucho dolor, pero a los meses de su separación oficial, decidió volver a darse una oportunidad en el amor e inició un apasionado romance con el fotógrafo Emilio Sánchez.

En declaraciones emitidas recientemente en su recién estrenado podcast Chiquis and Chill, reveló que está pensando en casarse y tener hijos con el fotógrafo de 29 años. “Él me hace feliz, Emilio me ha hecho pensar más de lo que nunca pensé en mi vida en tener hijos. Él sería un maravilloso padre y me sentiría a salvo casándome con él y teniendo hijos con él. Él es el elegido, cada día me enseña algo nuevo”, reveló la intérprete de “Cualquiera”.

La artista enfatizó que, a pesar de que su novio es menor que ella, es un hombre muy maduro. “Emilio no tiene hijos y quiere tenerlos. Cuando me enteré que era menor que yo me incomodé, nunca había estado en una relación con un hombre tantos años menor”, explicó la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera.

A pesar de tener grandes perspectivas para su relación, Chiquis recalcó que quiere ir despacio y evitar cometer los mismos errores del pasado. “He aprendido que quiero vivir en el momento presente y ahora él es el elegido. Aún estoy sanando cosas de mi pasado, estoy con terapia, y primero quiero sanar antes de dar un paso más importante. Él lo entiende, no hay presiones”, sostuvo tras afirmar “Amo a Emilio y quiero que el mundo lo sepa”.

Emilio Sánchez nació en Santa Mónica, CA, es fotógrafo y director. Ha fotografiado a diversas modelos y celebridades. La pareja se conoció el año 2020 durante una sesión de fotos para el video de la canción “Jolene”, de Chiquis, y este año se reencontraron en una fiesta de la cantante Becky G.

Esa no ha sido la única vez que ambos han trabajado juntos, en octubre la artista lanzó el video de la canción “Cualquiera”, el cual fue dirigido por Sánchez.





“Desde nuestra primera cita sentí como si nos conociéramos de toda la vida. Pasamos toda la noche conversando y bailando. Él me hace sentir cosas que nunca había sentido”, relató la cantante en su podcast.

Durante la emisión del podcast, Chiquis aprovechó de hacer una llamada telefónica en vivo con Emilio, y le preguntó cuál había sido su primera impresión al conocerla. “Sentí que tenías mucha energía y eso me atrajo mucho, sentí una inmensa atracción gravitacional”, confesó Sánchez.