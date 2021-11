Chiquis Rivera: “Tuve una novia y mi madre no lo aceptó”

La cantante y presentadora de televisión Chiquis Rivera contó por primera vez cómo reaccionó su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera, cuando se enteró que ella mantenía una relación sentimental con una mujer.

“Yo tenía 23 años, y amaba a esa chica. No era una relación sexual, era mas mental, era besarse y tomarse de las manos. No me sentía presionada a tener sexo, yo había sido abusada sexualmente y me gustaba sentir que alguien me quisiera sin desear tocarme sexualmente”, reveló la artista, de 36 años, durante la transmisión de su podcast Chiquis and Chill, cuyo capítulo se tituló “Saliendo del clóset en la comunidad latina”.

“Mi mamá era una mujer muy abierta y dura en algunos aspectos de su vida. Ella se dio cuenta (de la relación) porque mi hermana le contó. Ella ya no está para defenderse, pero es la verdad, y con todo respeto, su reacción fue ‘si quieres ser gay y quieres estar con esta chica, te tienes que mudar y vas a perder todo los beneficios que tienes como mi hija”, afirmó la intérprete de “Cualquiera”, en el capítulo de su podcast donde profundizó sobre lo difícil que sigue siendo salir del closet en la comunidad latina.

La mayor de los hermanos Rivera afirmó que piensa que su madre no hubiera tomado de buena forma la situación que enfrenta actualmente su hermano Johnny, de 21 años, quien aún no ha podido definir su identidad sexual, luego de haber mantenido relaciones heterosexuales y homosexuales.

“Es difícil, porque yo nunca había dicho esto abiertamente, ¿sabes? Nunca quise hacer ver a mi mamá mal. Todos tenemos que respetar los pensamientos y sentimientos de otros y (comprender) la forma en que ella fue criada (…) Pero sí, creo que ella lo hubiera afrontado y hubiera sido más como ‘¿qué estoy haciendo mal como mamá?’, se hubiera culpado ‘es porque no estoy aquí, le pasa esto porque yo trabajo mucho’”, explicó, tras revelar que lamenta que el tema de la identidad sexual siga siendo un tabú.

Respecto a cómo ha enfrentado las complicaciones que ha tenido su hermano Johnny para salir del closet, Chiquis reveló que le ha dado ánimo para vivir plenamente de la forma en que mejor se sienta. “Yo le dije: quiero verte feliz. Cuando ya no cargues con ese peso y digas éste es quién soy y te aceptes por completo tú primero, luego todos te verán de esa forma y no tendrán más opción que aceptarte, y luego podrás volar. He visto que desde que habló del tema públicamente él está mejor”, concluyó la cantante.