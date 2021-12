Video: Jacqie Rivera dedica sentido mensaje a su padre y las redes estallan

Este 10 de diciembre se cumplen 9 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera y sus hijos buscan diversas formas de rendir tributo a la legendaria artista que dejó un inmenso legado a la música regional mexicana. Es así como Jacqie Rivera decidió homenajearla con una de sus pasiones: la música.

La cantante, de 32 años, anunció que el día del aniversario de la muerte de su madre lanzará su nuevo sencillo Hurt, como una forma de rendirle tributo a la artista. De paso, Jacqie se refirió a otro terrible acontecimiento que remeció a su familia: el abuso sexual del que ella, su hermana mayor Chiquis y su tía Rosie sufrieron de parte de su propio padre, José Trinidad Marín, de 57 años. Esto debido a que la canción está relacionada de alguna forma al terrible suceso.

“Este mensaje es para el primer hombre que me rompió el corazón. Padre quiero que sepas que a pesar de que tus errores, tus decisiones y el hecho de que me dejaste, me hirieron profundamente, te amo y te perdono”, señala Rivera en el video que subió a su cuenta de Instagram.

En el video se muestra una imagen de Jacqie abrazada a su padre, así como algunos momentos clave de su vida: el juicio que enfrentó por abusar de sus hijas y de su cuñada, y su vida junto a Jenny Rivera. Al final del video se anuncia el próximo estreno de la canción Hurt.

Los más de 1.8 millones de seguidores que tiene la artista en su Instagram no tardaron en reaccionar, con extensos mensajes sobre su decisión de perdonar actos tan deplorables como el abuso sexual del que fue víctima de parte del hombre que le dio la vida.

“Jacqie muchos te juzgarán o cuestionaran tu decisión de perdonar a tu papá, pero realmente tu tienes un corazón enorme para poder tener el valor de perdonar. Te admiro”, “Está bien perdonar, pero abrazarlo e intentar estar cerca de él es asqueroso”, “Tienes un gran corazón, pero si yo fuera tú ni siquiera permitiría que mis hijas se acercaran al hombre que te violó a ti y a tu hermana” y “No creo que Jenni hubiera estado de acuerdo con ese perdón”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Una historia de abusos

Cabe recordar que en mayo de 2007, Trino Marín fue encontrado culpable y condenado a 31 años de prisión por actos lascivos contra menores, abuso y ataque sexual con agravantes contra menores. Aunque en varias ocasiones ha solicitado la libertad condicional por buena conducta, se le ha negado, por lo que deberá permanecer en la cárcel hasta los 74 años de edad.

Trino Marín violó durante años a sus dos hijas y a su cuñada cuando eran apenas unas niñas. En 1992 Jenni Rivera se enteró de los abusos gracias a que su hermana Rosie le relató todo lo vivido. Lamentablemente, al poner la denuncia el sujeto escapó y estuvo prófugo durante 9 años. Fue recién en 2006 cuando la policía logró capturarlo.

En pasadas declaraciones a People en Español, Rosie Rivera destacó la gran capacidad de perdón de su sobrina. “Una de las cosas que admiro de ella es que tiene la valentía y el amor de tener una relación con su papá. De perdonarlo, de visitarlo, de tener el valor de hacerle preguntas difíciles, de hablar con todas nosotras, que fuimos víctimas de él en algún momento y de decir ‘yo entiendo lo que él hizo’. Se me hizo algo tan hermoso que alguien tuviera ese valor”, señaló.

Jackie no es la única que perdonó a su agresor, su hermana Chiquis también lo hizo, aunque no mantiene una relación tan cercana como Jackie.