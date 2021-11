Lupillo Rivera da positivo Covid 19 ¿Está grave?

El cantante Lupillo Rivera se contagió por segunda vez de Covid-19. Así lo informó a través de un comunicado de prensa, donde lamentó tener que cancelar sus compromisos laborales.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, informó el cantante, de 49 años, en un comunicado que fue publicado en las redes sociales del periodista de espectáculos Alex Kaffie.

De acuerdo a información publicada por el diario La Razón, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, se enteró de su contagio el sábado y tuvo que cancelar su viaje programado para el domingo a Ciudad de México, donde participaría en el festival Soy Grupero. La presentación del artista se concretaría este martes, pero llegaría con anticipación para ensayar.

En diciembre del año pasado el cantante superó de buena forma su primer contagio de Covid-19. En esa oportunidad su novia Giselle Soto también dio positivo. De acuerdo a declaraciones realizadas en sus redes sociales por Rivera y que fueron publicadas por MSN en su oportunidad, los principales síntomas que tuvo fueron pérdida del olfato y del gusto, cuerpo cortado y tos.

“Fue un proceso bien difícil y estamos contentos porque ya dimos negativo a la prueba del coronavirus. Los cinco dimos negativo a la prueba de covid-19”, dijo el cantante luego de que él, su novia y sus tres hijos vencieron al virus. De acuerdo al artista, para mejorar más rápido quitó las harinas y el azúcar de su dieta.

“Grabamos todo el proceso, todas las vitaminas, frutas, verduras y todo lo que hicimos. La gente que tiene el coronavirus va al hospital y les dicen que se vayan a su casa. Hice un proceso de muchas vitaminas y de comidas diferentes, quité el pan, las harinas, los carbohidratos y azúcar”, contó.

En esta ocasión no se tienen detalles de cómo está el artista, ni tampoco si se encuentra en su casa o en un centro médico. Sin embargo, recientes declaraciones publicadas en la cuenta de Instagram de Soy Grupero, donde se presentaría el cantante, entrega pistas sobre su buena salud.

“Lupillo Rivera comenzó a tener síntomas de #Covid19 el día de ayer, por lo que fue a hacerse una prueba que lamentablemente salió positiva. Él se encuentra bien de salud y esto solo modificará su participación en el Octavo Aniversario de #SoyGrupero ya que se hará vía remota. Para nosotros lo más importante es la salud y bienestar de los artistas y participantes por lo que tendremos pruebas Covid en el evento. ¡Gracias Lupillo por tu apoyo aún en esta situación!”, publicaron, confirmando que Lupillo cantará hasta con Covid.