Quiebre familiar por fortuna de Jenni Rivera ¿Qué pasó?

La cantante Jenni Rivera trabajó incansablemente en su gran pasión: la música. Todo su esfuerzo rindió valiosos frutos, una exitosa carrera y un inmenso legado para la música regional mexicana que sigue más latente que nunca. Sin embargo, luego de su muerte el 10 de diciembre de 2012, el imperio que construyó ha sido motivo de diversas disputas y desencuentros entre su familia, los que han llegado a uno de sus puntos más tensos justo cuando los fans se aprestan a conmemorar el noveno aniversario de la trágica muerte de la cantante.

Así lo confirmó la hija mayor de la artista, Chiquis Rivera, en la emisión de su podcast Chiquis and Chill, donde habló en detalle sobre los diversos conflictos que ha enfrentado su familia debido a la administración de la fortuna de su madre, la cual tras la repentina muerte de la artista, recayó en manos de su hermana Rosie, a quien había nombrado como su albacea.

Tras confirmar que es verdad que se distanció de su tía Rosie y de su tío Juan, Chiquis afirmó que el quiebre se dio luego de que su hermano Jhonny -respaldado por ella- solicitara a través de un abogado una contabilidad a Rosie Rivera para saber cómo se había manejado el dinero de la cantante.

“Hace tiempo que teníamos nuestras dudas, pero yo no quería entrar en ese tema porque sabía que generaría problemas. En enero de 2021 decidí escuchar a mi hermano y contratar a un abogado para saber cómo estaban las finanzas de los negocios y del fondo que dejó mi madre. Jhonny es quien ha estado tratando con el abogado, y lo que solicitó (a mi tía) no fue una auditoría, sino una contabilidad. Como beneficiario él tiene derecho a pedirlo y mi tía Rosie tenía la obligación de darnos esa información anualmente, pero nunca lo hizo (…) y cuando se lo pedimos se armó un gran revuelo y no entendimos por qué. Yo pienso que el que nada hace nada teme”, relató la cantante.

Chiquis explicó que en abril de 2021 se hizo la petición para obtener una contabilidad de las finanzas. “En ese momento todo se fue al carajo (…) todo se ha ido derrumbando (…) Se tardaron en dar la información, luego pidieron una prórroga y no entendíamos por qué (…) Creo que tenemos derecho a saber cuánta dinero había en la cuenta, cuánto dinero se ha ganado, cuánto ellos han hecho. Es cierto que yo fui desheredada por mi madre, pero sigo siendo una hija, la ayudé y cuidé a mis hermanos para que ella pudiera construir su imperio”, recalcó la cantante y empresaria.

Chiquis se mostró feliz de que pronto será su hermana Jacqie quien asumirá la administración de la fortuna de su madre, y espera que junto a sus cuatro hermanos fortalezcan el legado de la estrella. “Estoy segura de que Jacqie hará un excelente trabajo como CEO (…) Quiero ser parte de esto, que juntos los 5 hermanos tomemos las decisiones (…) estamos pensando en hacer grandes cosas, nos gustaría hacer una película sobre la vida de mi madre y todo lo que le tocó superar para lograr lo que consiguió”.

Respecto a si espera acercarse a su tía Rosie y a su tío Juan, la cantante reveló que hay personas a las que es mejor amar a la distancia. “No estoy enojada con ellos, estoy decepcionada. Lamento si esto les ha causado dolor, pero nosotros solo necesitábamos hacer preguntas. Es triste porque desde que mi madre murió hemos estado viviendo en el infierno (…) he tratado de estar bien con mi familia y de lograr su aprobación, pero ha sido muy difícil que se sientan orgullosos de mi”, recalcó.

Por último, Chiquis dio las gracias a Rosie y Juan Rivera. “Quiero agradecer a mis tíos por todo lo que hicieron, sé que hicieron todo lo posible, y sé que esta responsabilidad le cayó de golpe a mi tía de un día para otro (…) Ella en varias ocasiones expresó que no se sentía cómoda en esa posición y que dañaba su relación con sus hijos y su marido. Por su parte, mi tío Juan no tenia la responsabilidad, solo se involucró para ayudar (…) Sé que estoy mejor sin ellos y que ellos están mejor sin mi”, concluyó tras afirmar que ve poco probable que este noveno aniversario de la muerte de Jenni Rivera puedan pasarlo con toda la familia reunida en casa de su abuela materna Doña Rosa.