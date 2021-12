¿Se recuperó Lupillo Rivera de su segundo contagio de Covid 19?

Lupillo Rivera es todo un sobreviviente de Covid-19. El cantante, de 49 años, confirmó en su cuenta de Instagram que está totalmente libre del virus, subiendo el reciente resultado del examen que se practicó y que demuestra que está curado.

“SANO Y SALVO. aquí ya listo para chambear en música nueva fechas y contenido para mis redes. GRACIAS POR EL APOYO. #lupillorivera”, escribió junto al resultado del examen, donde se puede leer también su supuesta dirección, ya que solamente borró el número de teléfono y su email.

Rápidamente sus seguidores se dieron cuenta y comenzaron a alertarlo. “Tapa tu dirección, no quieres que tu casa se llene de fans”, “Voy en camino a tu casa ahora. Espero que tengas unas chelas bien frías”, “Hermano, olvidaste borrar tu dirección”, y “Ahora todo el mundo sabe dónde vives”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores. Sin embargo, la dirección que aparece en el documento no correspondería a la verdadera dirección del cantante, sino a la dirección del centro médico.

Un guerrero

Hace un año Rivera declaraba su recuperación de su primer contagio de Covid 19, mientras relataba que los síntomas que tuvo fueron pérdida del olfato y del gusto, cuerpo cortado y tos. En esta ocasión el artista no entregó mayores detalles de cómo vivió este segundo contagio, el cual lo obligó a cancelar su presentación presencial en el Festival Soy Grupero, que se llevó a cabo en Ciudad de México.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, informó el cantante, de 49 años, en un comunicado que fue publicado en las redes sociales del periodista de espectáculos Alex Kaffie.

En la ocasión, los encargados del festival de música regional mexicana publicaron un comunicado en la cuenta de Instagram del evento, donde informaban que el hermano de la fallecida Jenni Rivera se encontraba bien.

“Lupillo Rivera comenzó a tener síntomas de #Covid19 el día de ayer, por lo que fue a hacerse una prueba que lamentablemente salió positiva. Él se encuentra bien de salud y esto solo modificará su participación en el Octavo Aniversario de #SoyGrupero ya que se hará vía remota. Para nosotros lo más importante es la salud y bienestar de los artistas y participantes por lo que tendremos pruebas Covid en el evento. ¡Gracias Lupillo por tu apoyo aún en esta situación!”, señalaron, dando cuenta del inmenso compromiso del cantante con su público.