Noticias de Reinas -Junio 10: Miss México, Sofía Aragón, revela sus tips más íntimos

Han pasado ya siete meses desde que Sofía Aragón brilló en Miss Universo, en Atlanta, donde faltó muy poco para que terminara quedándose con la corona que actualmente ostenta la sudafricana Zozibini Tunzi, y la bella Miss México sigue siendo fiel a su deseo de tratar de impactar la vida de sus seguidores de manera directa.

Y en medio de la pandemia del COVID-19, que sigue sin mostrar intenciones de querer desaparecer, la pupila de Lupita Jones usó su cuenta de Instagram para compartir los que ella considera sus mejores tips para hacer realidad lo que cada quien quiera.

La reina de belleza colgó en su red social una llamativa fotografía que se robó miradas y elogios, y la usó como su mejor arma y testimonio para enviar un mensaje de vida a sus fans.

“Mis consejos para conseguir lo que quieres en la vida: atrévete a pedir.. nunca sabrás todo lo que la vida puede darte hasta que lo hagas. Sé agradecido.. al universo le encantan los corazones que saben agradecer. Ama lo que tienes mientras consigues lo que te falta.. porque lo que ya tienes te hace inmensamente bendecido”, comentó la tapatía.

La reina azteca continuó haciendo un análisis de la manera como muchas veces la gente suele manejar su vida cotidiana, sus rutinas y hasta su trabajo, y pidió hacer una pausa para repensar el acto de la vida.

“En lugar de trabajar duro, trabaja inteligentemente.. puedes ahorrarte muchos pasos y esfuerzo con una buena planificación. Cree profundamente que mereces todo lo que sueñas. Vive por ti y para ti.. tu vida y tus decisiones son solo tuyas y solo tú tendrás que vivir con ellas por el resto de tu vida, pero no le hagas daño a nadie en el proceso”, agregó la también presentadora de televisión.



“Pero sobre todo… AMA. Ama mucho. Con todo el corazón. Ama tu vida, tu cuerpo, tu forma de ser, tu mentalidad, tus heridas, tu pasado, tus errores, a tu gente y a todo aquello que le da sentido a tu vida, porque solo así, podrás estar seguro que, pase lo que pase, tu vida tuvo sentido”, concluyó la tercera mujer más bella del Universo.

Miss Mexico Sofía Aragón – BEST IN EVENING GOWN PERFORMANCE | Miss Universe 2019Can't get over with this stellar and magical performance? Indeed it was a night of a lifetime for Miss Universe 2019 2nd Runner Up – Sofia Aragon as she exuded her oozing elegance in a deep red evening gown number. Music: Sleepless In Gulustan URL: https://icons8.com/music/ NO COPYRIGHT INFRINGEMENT NEEDED. #MissUniverse2019 #SofiaAragon 2020-01-08T14:08:00Z

La Miss México también aprovechó para hacer una sentida reflexión sobre la manera como muchas personas suelen acabar con las ilusiones de los otros, y dejó una frase que supo a enseñanza.



Miss Universe 2019 Top 3 Question and Answer Round | Miss Universe 2019Miss Mexico, Miss South Africa and Miss Puerto Rico answer the final Question and Answer Round of Miss Universe 2019. Courtesy of: “IMG Universe, LLC” The Miss Universe Organization Subscribe to the ABS-CBN Entertainment channel! http://bit.ly/ABS-CBNEntertainment Visit our official website! http://entertainment.abs-cbn.com http://www.push.com.ph Facebook: http://www.facebook.com/ABSCBNnetwork Twitter: https://twitter.com/ABSCBN Instagram: http://instagram.com/abscbn #MissUniverse2019 #MissU #MissUTop3 2019-12-09T03:53:40Z

“No sé qué está peor… si esos que te dijeron que no brillabas, o tú que les creíste sabiendo que llevas el universo entero en cada célula -Emmanuel Zavala”, dijo la popular reina.

Sigue a AhoraMismo en Instagram