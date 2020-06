Noticias de Reinas: Miss México revela por qué fue tercera en Miss Universo

View this post on Instagram

QUE RÁPIDO PASA EL TIEMPO!! Hoy se cumple medio año de esa noche tan especial en Miss Universo ✨👠 La noche en la que México sonó fuerte y demostramos que nunca debes subestimar a una persona que no sabe rendirse 😍♥️ Estaré por siempre agradecida con todos los que han sido y fueron parte de este gran gran sueño!! 🙏🏼✨♥️ . @missuniverse #missuniverse #missuniversemexico