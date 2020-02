Con el paso de las horas crecen el repudio y la indignación de la ciudadanía mexicana alrededor de la muerte de la pequeñá Fátima Cecilia Aldrighett Antón, ocurrida el pasado 15 de febrero, tras cuatro días de haber sido denunciada como desaparecida por parte de su madre en el Estado de México.

Pero fueron las presuntas razones que motivaron el secuestro y el posterior asesinato de la pequeña dadas por la pareja señalada de haber cometido el crimen lo que más impresión y rabia está causando.

Y es que tras confirmarse el arresto de Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, acusados por las autoridades de haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinar a la niña Fátima, se revelaron los presuntos móviles, que rayan en una preocupante descomposición social.

VídeoVideo related to la espantosa confesión de los presuntos asesinos de la pequeña fátima: video 2020-02-21T00:12:15-05:00

La encargada de revelar el macabro plan fue la tía del presunto asesino, identificada como Irma Castañeda, quien confesó que la pareja llegó a su casa tras 16 años de no ver a su sobrino, y al actuar de manera sospechosa ella los confrontó y les sacó la verdad.

VídeoVideo related to la espantosa confesión de los presuntos asesinos de la pequeña fátima: video 2020-02-21T00:12:15-05:00

“Ellos llegaron aquí a un cuarto que yo tenía y los vi muy raros, entonces viendo todo lo que estaba pasando con la niña, yo les dije. ‘Quién mató a la nina’, y me dijeron: ‘queremos hablar con usted’. Me dijeron que habían matado a la niña y les pregunté si fue por dinero y se quedaron callados, y dijo la chica que no. Les pregunté: ‘fue por venganza’, y me dijo la chica que no… Él dijo: ‘yo la agarré y ella le puso los cinturones’ comenzó narrando la mujer, en entrevista con Noticias Televisa, donde soltó lo peor de la historia de la pareja, que tiene tres hijos.

“Ella me dijo que él quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, que él quería un regalito y si no iba a agarrar a una de sus hijas y que no la iba a dejar entrar a la casa si no llegaba con una niña y así la agarró”, dijo la tía del presunto homicida, quien agregó que al preguntarle cómo se había prestado para semejante acto enfermo, la mujer de su sobrino dijo: “es que le tengo mucho miedo… y cuando vimos que ya andaban buscándola, pues la matamos”.

Tras anunciar la detención de la pareja,realizada en el ejido de La Sala, municipio de Isidro Fabela (Estado de México), la jefa de gobierno de la capital mexicana Claudia Sheinbaum, repudió el hecho y aseguró que se hará justicia.

“El crimen atroz contra Fátima va a ser castigado, quiero agradecer al gobernador de Estado de México, el día de ayer me comuniqué con él una vez que se conoció que las personas responsables o presuntas responsables estarían en Estado de México (…) también quiero agradecer a la Guardia Nacional de quien tuvimos apoyo”, explicó Sheinbaum.