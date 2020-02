En medio del dolor y la tristeza que ha generado el vil homicidio de la pequeña Fátima Cecilia Aldrighett Antón, ocurrida hace unos días en el Estado de México, quien fue secuestrada, violada y tirada en bolsas de basura, la ciudadanía y familiares de la niña exigen que la justicia les caiga encima a los culpables con todo el peso de la ley.

Y aunque todavía es muy temprano en el proceso para saber exactamente qué pena pudieran tener Mario Alberto Reyes Nájera y su pareja, Gladis Giovanna Cruz Hernández, acusados por las autoridades de haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinar a la niña Fátima, las autoridades aseguraron que si se hace justicia, muy seguramente morirán tras las rejas.

Los acusados de horrendo crimen, quienes fueron arrestados el miércoles en la noche, se enfrentan a una pena que va entre los 80 y los 140 años, según lo reveló el portavoz de la Fiscalía General de Ciudad de México, Ulises Lara.

El funcionario explicó a los medios de comunicación que los detenidos están acusados mayormente del delito de “privación de la libertad con la finalidad de hacer daño”.

La pareja conocía a la niña y a su familia, pues habíá vivido en la casa de la madre de la menor, María Magdalena, hace un tiempo.

Las cámaras de vigilancia muestran que Gladis Giovana fue quien se llevó a la niña tomándola en la escuela y se la entregó a su pareja, quien la violó y la asesinó.

VídeoVideo related to ¿cuántos años de cárcel enfrentan los asesinos de la niña fátima? 2020-02-21T00:12:06-05:00

Irma Castañeda, tía del presunto asesino, quien confesó que la pareja llegó a su casa tras 16 años de no ver a su sobrino, y al actuar de manera sospechosa ella los confrontó, reveló la presunta verdad detrás de todo.

“Ellos llegaron aquí a un cuarto que yo tenía y los vi muy raros, entonces viendo todo lo que estaba pasando con la niña, yo les dije. ‘Quién mató a la nina’, y me dijeron: ‘queremos hablar con usted’. Me dijeron que habían matado a la niña y les pregunté si fue por dinero y se quedaron callados, y dijo la chica que no. Les pregunté: ‘fue por venganza’, y me dijo la chica que no… Él dijo: ‘yo la agarré y ella le puso los cinturones’ comenzó narrando la mujer, en entrevista con Noticias Televisa, donde soltó lo peor de la historia de la pareja, que tiene tres hijos.

VídeoVideo related to ¿cuántos años de cárcel enfrentan los asesinos de la niña fátima? 2020-02-21T00:12:06-05:00

“Ella me dijo que él quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, que él quería un regalito y si no iba a agarrar a una de sus hijas y que no la iba a dejar entrar a la casa si no llegaba con una niña y así la agarró”, dijo la tía del presunto homicida, quien agregó que al preguntarle cómo se había prestado para semejante acto enfermo, la mujer de su sobrino dijo: “es que le tengo mucho miedo… y cuando vimos que ya andaban buscándola, pues la matamos”.