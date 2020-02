¿Qué pidió de cumpleaños la Miss México Sofía Aragón?: así festejó

Would you like you if you met you?♥️ . . . Gracias a todos por sus felicitaciones y buenos deseos!!!🙏🏼😍 lo agradezco mucho!! Prometo darme un tiempo para contestar todos sus mensajitos!!! Los adoro ♥️✨ #26 #versace

A post shared by Sofía Aragón (@sofaragon) on Feb 15, 2020 at 1:00pm PST