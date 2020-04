Noticias de Reinas -Abril 28: Miss México piensa en la muerte: ¿qué le pasa?

View this post on Instagram

Y si mañana no estamos más??… entonces estemos hoy más que nunca ♥️✨🌸🍃 . . . Me he dado unos días fuera de redes sociales, internet y televisión, para conectarme conmigo misma y darme la oportunidad de vivir este aislamiento de una manera consciente.. venimos de un ritmo de vida intensamente acelerado y caímos en una rutina de silencio, pausa e inmovilidad.. algo debemos aprender.. de algo debemos darnos cuenta.. el mundo nos habla de miles de maneras y esta es una de las más claras en las últimas décadas 🙏🏼♥️ valoremos, amemos y vivamos de manera más consciente los siguientes años… no servirá de nada estos días de crisis si no aprendemos a caminar diferente 🍃🍂 . . . . Mua @karlosreyesoficial