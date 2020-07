Noticias de Reinas -Julio 3: Tras amputarle su pierna, Miss Colombia da primeros pasos

Han pasado ya varios días desde que la Miss Colombia 2011, Daniela Álvarez, fue sometida a una cirugía de amputación de su pierna izquierda, tras haber sufrido falta de irrigación de la sangre en sus extremidades, y la preciosa exreina ya está dando sus primeros pasos.

La ex concursante de Miss Universo 2012, quien ha mantenido una actitud positiva en medio del drama que ha debido enfrentar en unas semanas, colgó en su Instagram un video, en el que mostró con una enorme sonrisa, paso a paso, la manera en que ahora debe caminar.

Daniella explicó como debe colocar primero un soporte dentro de un zapato tipo botín para el pie derecho, que ha perdido toda la fuerza, debido al problema médico que sufrió en mayo pasado, y luego se puso una andadera como apoyo.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, fue el comentario con el que la ex Miss Colombia acompañó el video.

La colombiana ha dicho que una vez su pie derecho recupere la fuerza, se hará una prótesis para la pierna izquierda, con la esperanza de que pueda llevar una vida normal y seguir haciendo las cosas que le gustan, como bailar y nadar, además de caminar libremente.

Tan pronto salió de su cirugía, el pasado 14 de junio, la exreina no tuvo reparo alguno en mostrar fotos de su cuerpo sin su extremidad y aseguró estar lista para dar la nueva batalla que le está poniendo la vida.



“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios TODO lo lograré. “Pies, para que los quiero si tengo alas para volar” 😊🙏🙏 vamos para adelante!!”, dijo la ex Miss Colombia, quien se ha ganado los elogios de su país por semejante actitud de fortaleza.



Aunque la preciosa rubia no clasificó dentro de las semifinalistas de Miss Universo en el 2012 en el Planet Hollywood de Las Vegas, hoy es una de las mujeres más admiradas de su país y en todo el mundo por el tremendo ejemplo de valentía que sigue siendo con su actitud.