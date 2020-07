Noticias de Reinas Julio 13: ¿prohibirán concurso Miss México por ser “violencia de género”?

View this post on Instagram

Soy María Guadalupe Jones Garay, Directora Nacional de Mexicana Universal y Miss Universo 1991, la primera mujer mexicana que obtuvo para nuestro país el triunfo en esa plataforma de gran impacto a nivel mundial. . Desde ese momento, mi vida ha estado dedicada a generar espacios y mantener vigente una plataforma que brinda a la mujer mexicana las herramientas necesarias que les permitan enfrentar con seguridad, confianza y valor cualquier reto que se les presente en la vida, no solo un concurso de belleza. . He sido testigo y activa promotora de una transformación en estas plataformas en nuestro país. Siempre he dicho que las plataformas como Miss Universo han representado a la mujer de cada época. A lo largo de 68 años, ha evolucionado no una, ni dos veces, muchas veces más para adaptarse a lo que la misma mujer ha ido exigiendo a lo largo de la historia. . Pretender tipificar a estas plataformas como Violencia Simbólica me parece completamente errada y sin ningún sustento. ¿Cómo se puede considerar violencia a la mujer el capacitarla, entrenarla, formarla y fortalecerla tanto en lo interior como el exterior? Enseñarle a cultivar su autoestima, confianza en ella misma y seguridad. Proveerle de oportunidades profesionales para que logre destacar en aquello que le apasione. ¿En dónde está la violencia? . Creo diputada Frida Alejandra Esparza, que no es posible legislar desde el desconocimiento y los prejuicios personales. . @fridaaesparza . @mx_diputados #LosConcursosEmpoderan