El show de Jennifer Lopez “World of Dance” está de regreso en su temporada 4, y los actos se han estado calentando a medida que continúan las rondas clasificatorias.

Esta temporada, en lugar de que los concursantes compitan frente a los productores, antes de hacerlo ante los jueces, Jennifer López, Derek Hough y Ne-Yo, están sorprendiendo a los artistas en esa primera ronda de presentaciones.

Otro detalle también nuevo esta vez, es que en lugar de partituras, los bailarines recibieron un “sí”, “no” o “devolución de llamada” de cada juez. Si reciben una devolución de llamada, tendrán otra oportunidad de presentarse para pasar a la siguiente ronda de la competencia.

Esto es lo que sabemos sobre los actos hasta ahora:

SÍ: Dúo colombiano de salsa Jefferson y Adrianita (superior)

VideoVideo related to jennifer lópez se emociona con concursantes de “world of dance”: ¡hay una pareja de latinos! 2020-06-05T01:48:43-04:00

El dúo de salsa colombiano que fue el primer grupo en actuar la semana pasada, en realidad amaba tanto el espectáculo que nombraron a su primer hijo Derek, por el juez Derek Hough.

Los chicos recibieron algunos comentarios constructivos, incluyendo a J.Lo diciendo que su trabajo con los pies debe ser más rápido y Derek dijo que necesitan ser más estrictos, pero aún así, obtuvieron tres votos “sí” al final del día, lo que significa que pueden pasar al siguiente ronda.

LLAMADA: grvmnt (Junior)

VideoVideo related to jennifer lópez se emociona con concursantes de “world of dance”: ¡hay una pareja de latinos! 2020-06-05T01:48:43-04:00

Si bien no recibieron más de un rotundo sí, el grupo de hip-hop con sede en Vancouver impresionó a los jueces lo suficiente como para recibir una devolución de llamada. Parecían contentos con eso, diciendo que están felices de tener otra oportunidad de impresionar a los jueces.



Para su calificación, bailaron “Dum-Dum” de Tedashii. Derek quería que el baile subiera a otro nivel, y Ne-Yo dijo que todo estaba “súper limpio” y “súper fuerte”.

SÍ: Jake y Chau (superior)

VideoVideo related to jennifer lópez se emociona con concursantes de “world of dance”: ¡hay una pareja de latinos! 2020-06-05T01:48:43-04:00

Los bailarines contemporáneos Jake & Chau, bailaron “Bruises” de Lewis Capaldi por su actuación en el clasificatorio. Todos los jueces pensaron que fue algo bonito, y Derek incluso dijo que sus transiciones fueron “fluidas y creativas”. También dijo: “realmente, realmente lo disfruté”.

Ne-Yo dijo que había mucha química entre los dos y se sentía genuino y “auténtico”. JLo dijo que siempre estaban buscando algo nuevo y que Jake y Chau parecían “bastante especiales”.

SÍ: Bailey y Kida (Junior)

VideoVideo related to jennifer lópez se emociona con concursantes de “world of dance”: ¡hay una pareja de latinos! 2020-06-05T01:48:43-04:00

El dúo junior Bailey y Kida realizaron su audición de calificación con “Off the Rip”. Los jueces notaron que parecía que necesitaban bailar juntos más a menudo, ya que su confianza no parecía estar allí y necesitaban más conexión, pero aún así impresionaron lo suficiente como para obtener un sí de los tres jueces.

SÍ: Savannah Manzel (Junior)

VideoVideo related to jennifer lópez se emociona con concursantes de “world of dance”: ¡hay una pareja de latinos! 2020-06-05T01:48:43-04:00

En el único acto en solitario que hemos visto en esta temporada hasta ahora, Savannah Manzel, de 9 años, bailó “River Deep, Mountain High”, de Celine Dion. La bailarina de jazz impresionó tanto a los jueces, que Derek incluso dijo que iba a tener que decirles a sus sobrinas que “es mejor que lo intensifiquen porque Savannah estaba aquí, y no es eso”.



Aunque definitivamente es joven para la competencia, a cada uno de los jueces le encantó su actuación. JLo dijo que “parecía que estuviste ensayando durante 15 años”. Savannah dijo que ha estado bailando desde que tenía dos años.

Sintoniza World of Dance a las 10 p.m. seguido de America’s Got Talent, para ver más actos a medida que califican para los duelos.

Esta es la versión original de Heavy.com.