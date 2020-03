Las noticias de entretenimiento del día comienzan con la petición que Shakira está haciendo para que se permita la salida de los niños a la calle en medio de la cuanrentena por el coronavirus.

De igual manera, la hospitalización de Plácido Domingo en Mexico,el nuevo amor de José Ron, y la muerte del actor John Callahan y el cantante Joe Diffie, son temas del día.

Quédate con nosotros y entérate de estas noticias en mayor despliegue aquí:

1. Shakira pide que los niños puedan salir a la calle en crisis del coronavirus

En medio del encierro que ha significado la cuarentena para millones de personas alrededor del mundo, la cantante Shakira está causando polémica, al manifestar una solicitud relacionada con los menores de edad.

La mujer de Piqué está pidiendo que se permita la salida de los niños a la calle en medio del confinamiento, lo que ha preocupado a muchos cibernautas.

“Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños, quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental”, comentó la intérprete

Y aunque muchos padres coinciden en la inquietud de Shakira, otros calificaron su solicitud como un acto de irresponsabilidad, en medio de estos días de crisis.

2. Plácido Domingo hospitalizado por complicaciones con el coronavirus

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes marzo 30 del 2020 2020-03-30T00:12:07-04:00

El cantante Plácido Domingo se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Acapulco, México, adonde fue trasladado para que los médicos vigilen de cerca la evolución del coronavirus que adquirió hace unos días.

El hijo del artista, Álvaro Domingo, habló con el periódico español El Mundo, donde dijo que el intérprete de 79 años se está recuperando satisfactoriamente.

“Su condición es estable y permanecerá en el hospital hasta que los doctores lo consideren necesario y haya una total recuperación”, dijo el hijo del ibérico. “Está bajo supervisión médica… por su edad y su historial médico. La medicación correspondiente a un paciente de Covid-19 está funcionando bien”.

La preocupación por la salud del tenor se debe no solo a su edad sino a que en los últimos años ha padecido cáncer y ha tenido dos problemas pulmonares, entre ellos una severa neumonía en 2017.

3. José Ron confirma noviazgo con Jessica Díaz

En medio de la crisis del coronavirus, Cupido está haciendo de las suyas. Esta vez flechó al actor José Ron, quien confirmó que está viviendo un bello romance con Jessica Díaz.

El protagonista de Ringo aprovechó el cumpleaños de su amiga número 29, y dedicó unas bellas palabras de amor, donde confesó su noviazgo.

“Hoy es un día maravilloso, conejita … ¡Hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo, pero ya no sólo como amigos, sino ahora con un amor diferente. ¡Un amor más fuerte! Nunca hubiera imaginado que nosotros, los sobrinos, 5 años después íbamos a ser novios”,dijo el mexicano en su Instagram.

“¡Dicen que el hombre propone pero Dios dispone! ¡Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti! Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo. Deseo Que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. ¡Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más! ¡Muchas, muchas más! Felices 29, conejita”, agrego el actor.

4. Murió cantante Joe Diffie por el coronavirus

VídeoVideo related to top 5: noticias interesantes marzo 30 del 2020 2020-03-30T00:12:07-04:00

El coronavirus volvió a cobrar una nueva víctima dentro del mundo del entretenimiento, esta vez al cantante Joe Diffie, estrella de música country y ganador del premio Grammy.

El artista de 61 años falleció por complicaciones relacionadas con el coronavirus, solo dos díás después de haber anunciado en su Instagram que habíá dado positivo con el mal.

“Estoy bajo el cuidado de profesionales médicos y actualmente estoy recibiendo tratamiento después de dar positivo por coronavirus (COVID-19). Mi familia y yo estamos pidiendo privacidad en este momento. Queremos recordarle al público que esté atento, cauteloso y cuidadoso durante esta pandemia”, dijo el cantante en su momento.

5. Murió John Callahan, actor de Days of Our Lives

John Callahan, estrella de las telenovelas, quien interpretó al Doctor Baker en Days of Our Lives, murió el 28 de marzo de 2020, a la edad de 66 años.

La noticia la reveló Soap Opera Network, donde se aseguró que el actor murió tras sufrir un derrame cerebral, mientras estaba en su casa de Palm Desert, California.

“Los paramédicos respondieron a una llamada y llevaron al actor al Centro Médico Eisenhower, en Rancho Mirage, California, donde fue puesto a un soporte vital”, aseguró la familia del actor, a través de un comunicado. La muerte se produjo el sábado por la mañana.

Un representante de Callahan dijo que el actor no murió por el coronavirus, “pero debido a las actuales normas de seguridad del hospital, los jóvenes Callahan y La Rue pudieron ver al actor por un tiempo limitado antes de tener que salir del hospital. Luego fueron notificados por teléfono de la muerte de Callahan poco después de la medianoche”.