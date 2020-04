Tachan de falsos a Jennifer López y Á-Rod: se escaparon a un gimnasio en la cuarentena

Jennifer López y Álex Rodríguez están en el ojo del huracán, pues luego de que pregonaran a los cuatro vientos la urgencia de que las familias estadounidenses se queden encerrados en sus casas, respetando la cuarentena impuesta para frenar el auge del coronavirus, la parejita fue sorprendida infraganti saliendo de su casa e yendo a un gimnasio.

La intérprete de “Let’s Get Loud y la antigua estrella de los Yankees, fueron captados por los fotógrafos justo en momentos en que salían de un gimnasio en la capital del sol.

Así lo mostró el periódico New York Post, que compartió las fotos tomadas por los paparazzi, quienes captaron el comportamiento irresponsable de J.Lo y su novio.

Lo peor de todo, es que en las fotos se observa claramente como la artista y el exdeportista no usaron máscaras de protección, aumentando el riesgo de contagio, mientras que el vigilante que los escoltaba a la salida, si parecíá estar cumpliendo la protección del tapabocas.

Tras rodar las imágenes en redes sociales, los cibernautas estallaron contra la parejita y hubo quienes incluso los calificaron de “falsos” e hipócritas por promover algo y luego dar mal ejemplo.

Y es que hace apenas un par de días, A-Rod colgó en su Instagram un video en el que pedían a la gente no salir a lasa calles, y mostraban como ellos habían encontrado maneras para divertirse, como jugar béisbol en el patio de su casa.

“Que mal Jennifer López con eso”, “deberíán multarlos por irresponsables”, “son unos falsos, pues en redes si se ven perfectos con la curentena y con su dinero hacen que un gimnasio les abra… muy mal”, fueron algunos de los mensajes que generó la salidita de J.Lo.

Según el diario que reveló el mal comportamiento de J.Lo y su novio, ellos lograron que el gimnasio al que acudieron les abriera las puertas de manera exclusiva, pues debido a órdenes del gobierno estatal todos esos negocios deben estar cerrados al público.

Lo más irónico es que a la salida del gimnasio, cuando la cantante y su prometido salieron para abordar su automóvil, había un letrero que decía “quédate en casa”, que fue entendido como el colofón con el que la cantante y Rodríguez parecían burlar la regla por ser famosos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden para que las personas del estado se queden confinadas en sus hogares para evitar el aumento de contagios de COVID-19.

Según las cifras más recientes de Florida, allí ya hay 7,773 contagiados y 101 personas muertas por el virus, al igual que 990 personas hospitalizadas.

En el clip de A-Rod disfrutando de la cuarentena, el exdeportista decía: “No hay día de apertura. No hay domingo por la noche béisbol. No hay multitudes agotadas. No hay interpretación de la séptima entrada de “Take Me Out to the Ballgame”.¡No hay problema! Como no podemos salir al juego de pelota en este momento, pues lo tuvimos aquí”, comentó la antigua estrella de los Yankees en su Instagram.



“Ayer fue nuestro juego de la semana. Golpeamos, lanzamos, jugamos, atrapamos bolas de tierra y moscas pop. Nos reímos. Nos ejercitamos. Es un recordatorio de cuánta diversión puedes tener con las personas que amas… con solo un bate, un guante y algunas pelotas”, agregó

Rodríguez aprovechó su publicación para confesar que estos días lo han hecho refelxionar sobre muchas cosas que en momentos cotidianos no se aprecian.

“Este tiempo libre me ha recordado lo importante que es reducir la velocidad y pasar tiempo con la familia. En mi caso, eso significa jugar juegos de mesa, avergonzarse en TikTok, intentar cocinar y disfrazarse. Ayer también fue una valiosa lección sobre la importancia de la conexión social. Todos debemos cuidarnos, mental y físicamente, y también ser respetuosos con la salud y el bienestar de los demás. En un momento en que las personas necesitan mantenerse separadas, aún podemos encontrar otras formas de sentirnos unidos”, dijo el exbeisbolista.