Atacan a balazos a Robert Lee Perry Jr: ¿cómo está el cantante?

Las autoridades investigan los móviles detrás del tiroteo del que fue víctima el cantante Robert Lee Perry Jr., un rapero de Orlando, más conocido como LPB Poody.

El intérprete fue herido en un tiroteo que dejó a su amigo muerto la noche del sábado.

Según la policía, el ataque a bala se registró en el barrio Carver Shores de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, y en el incidente hubo un muerto y tres heridos, entre ellos el artista.

Los detectives aseguraron que la persona asesinada es Dexter Rentz Jr., un jugador senior de fútbol americano de la Escuela Secundaria Ocoee, quien recientemente había firmado un contrato para la Universidad de Louisville.

Lpb Poody – Violation (Official Music Video)https://www.lpbpoody.com/ Solitary Konfinement OUT NOW !!! Stream smarturl.it/StreamLpb.Poody Directed By: https://www.instagram.com/yungmik3/ Shot By: https://www.instagram.com/20kvisuals/ Produced By: https://www.instagram.com/therealarcaze/ Engineered By: https://www.instagram.com/slicmixbyvichit/ Mixed By: https://www.instagram.com/djgoodfella632/ FOLLOW ON SOCIAL MEDIA Instagram: https://www.instagram.com/lpb.poody/ Soundcloud: https://soundcloud.com/lpbpoody Facebook: https://www.facebook.com/robert.perry.9822 Email: tangpoody16@gmail.com SUBSCRIBE for more: http://bit.ly/2MIjgzD Copyright (C) 2019 Lpb Poody Booking Information: Email: booklpbpoody@gmail.com Phone: 321-320-6026 IG: https://www.instagram.com/tyteworkmanagement/ https://artists.youtube.com/insights/location #SOLITARYKONFINEMENT #VIOLATION 2019-05-21T22:04:19.000Z

La policía de Orlando se encuentra haciendo las pesquizas correspondientes y a través de sus redes sociales informó de lo sucedido.

“AHORA MISMO: Los detectives están investigando la muerte de un estudiante de Ocoee High School. La víctima era uno de los cuatro hombres que se cree que recibió un disparo en un incidente en el barrio de Carver Shores durante la noche”, aseguró la Uniformana en su cuenta de Twitter.



Los detalles del tiroteo aún no están claros, aunque las personas especulan en las redes sociales que fue una fuerte balacera.

RIGHT NOW: Detectives are investigating the death of an Ocoee High School student. The victim was one of four males believed to be shot in an incident in the Carver Shores neighborhood overnight. pic.twitter.com/uUrAnHFVDI — Orlando Police (@OrlandoPolice) April 26, 2020

Esa información aún no ha sido confirmada por la policía. Ocurrió a solo unas cuadras de la sucursal de la Fundación Universal Orlando del Boys and Girls Club de Florida Central, así como de las oficinas del Departamento de Salud del Condado de Orange.

El ataque contra el cantante se produce solo unos días después de que fuera atacado el rapero Mac P Dawg en California. El cantante perdió la vida, después de que supuestamente le dispararon en Los Ángeles.



Las circunstancias en torno a su muerte siguen sin estar claras, pero los profesionales de la industria y los miembros de su grupo, Shoreline Mafia, recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje al rapero.

Adam Grandmaison, mejor conocido como Adam22, reconocido ejecutivo discográfico y podcaster conocido por entrevistar a músicos prometedores, fue de los primeros en lamentar la muerte del cantante.

VideoVideo related to atacan a balazos a robert lee perry jr: ¿cómo está el cantante? 2020-04-27T12:59:35-04:00

“El socio de Shoreline Mafia Mac P Dawg fue asesinado a tiros en Los Ángeles esta noche. Descansa en paz”, comentó el empresario en su red social.



Fenix Flexin, otro miembro de Shoreline Mafia, quien aparentemente decidió abandonar el grupo el lunes, ingresó a Instagram y publicó un homenaje en honor a su amigo: “sin palabras hermano, siempre te amaré, macpforever”.



Otro miembro del grupo Shoreline Mafia, Ohgeesy, también publicó un mensaje sobre la muerte de Mac P Dawg. “Te amaré por siempre JOSHYWORLD”, dijo.