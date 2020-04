Murió Mort Drucker:¿cómo murió el famoso artista?

Mort Drucker, el famoso ilustrador cuyo trabajo se destacó con frecuencia en la revista Mad, falleció el miércoles por la noche, según confirmó The New York Times, a la edad de 91 años.

La causa de la muerte no se anunció de inmediato. Sin embargo, Jake Tapper de CNN tuiteó que no era por el coronavirus. «Un amigo del dibujante John Reiner de Mort Drucker me envió un correo electrónico: Lamento decir que Mort falleció anoche. Lo vi el viernes pasado, tenía problemas para respirar, no era el coronavirus, ya que estuvo en cuarentena durante semanas sin ningún otro contacto externo …», dijo.

A Drucker le sobreviven su esposa Barbara, a quien conoció en la escuela secundaria y con quien se casó poco después de graduarse, y sus dos hijas, Laurie y Melanie, y sus tres nietos.

The incomparable Mort Drucker passed away last night. The World has lost a not just an extraordinary talent but a shining example of kindness, humility and humor. He was recognized for his work with the NCS Special Features Award, Reuben Award and induction into the Hall of Fame. pic.twitter.com/OvvbIv4liH — National Cartoonists Society (@NatCartoonSoc) April 9, 2020

El legendario dibujante, nacido en Brooklyn, Nueva York, el 22 de marzo de 1929, consiguió su primer trabajo con Mad después de que el editor Bill Gaines hizo una apuesta con él. Gaines le dijo a Drucker que si los Brooklyn Dodgers ganaban la Serie Mundial, obtendría una asignación de sorteo. En el otoño de 1956, los Dodgers se hicieron con el título. Sin embargo, años más tarde Gaines admitió que planeaba contratar a Drucker de todos modos.

Mientras Drucker trabajó para Mad durante más de 55 años, completó otros proyectos de alto perfil a lo largo de su carrera. En 1970, dibujó la portada de la revista Time «Battle for the Senate», que ahora se exhibe en la National Portrait Gallery.

Sorry to hear that the brilliant MAD MAGAZINE caricaturist Mort Drucker has passed away. I was crazy about MAD as a kid and Drucker's work was a major reason why. pic.twitter.com/Lmdndi2KDC — J.M. DeMatteis (@JMDeMatteis) April 9, 2020

En 1974, Drucker ilustró la portada de la película American Graffiti, de George Lucas, protagonizada por Richard Dreyfuss y Ron Howard. Ese mismo año, escribió el guión y dibujó los personajes para la adaptación animada del especial de televisión de la revista Mad, que se inspiró en «The Usual Gang of Idiots», las personas que trabajaban para Mad.

En 2012, Running Press publicó Los mejores artistas de MAD: Mort Drucker: Cinco décadas de su obra famosa. George Lucas dijo: «Las caricaturas de Drucker son las mejores, y él es el artista que define MAD para mí».

Una de las razones principales por las que Drucker fue tan exitoso y querido como ilustrador, aparte de su obvio talento artístico, fue el hecho de que nunca quiso ser malo con sus dibujos de caricaturas.

#RIP Mort Drucker. He was one of my favourite artists at MAD magazine. He specialized in illustrating the send-ups of movies and TV shows. pic.twitter.com/JP09XIM9PU — donbarrie (@DonBarrie) April 9, 2020

«Si alguien tiene una nariz grande y te enfocas solo en eso», dijo Drucker al Saturday Evening Post, «entonces realmente estás haciendo trampa porque no estás llegando al meollo de la cuestión de la persona. Estás tomando solo una característica negativa y construyendo sobre eso y no veo el punto en ello».



Durante su carrera de casi seis décadas, Drucker nunca dejó que la fama relajara su calidad de trabajo. Drucker dijo: «Cuando recibes adulación de personas que quieren ser artistas, no puedes defraudarlos por no ser lo mejor que puedes ser. Porque te están mirando para que seas el artista que pueden ser. Así que te esfuerzas por ser bueno para transmitirles ese conocimiento para que sean lo mejor que puedan ser”.

Mort Drucker was a genius. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/W9902wx6Eu — Brian Lynch (@BrianLynch) April 9, 2020

Drucker, quien fue el primer ganador de la Medalla de Honor de la National Cartoonists Society en 2015, fue recordado con cariño por los fanáticos, amigos, compañeros de trabajo y colaboradores en Twitter. Además de dibujar historietas famosas, Drucker era famoso por sus dibujos de parodia de películas: la revista Mad publicó 238 de ellos a lo largo de su carrera. Algunos de los favoritos incluyeron «East Side Story», interpretando la película musical West Side Story y «It’s a Blunderful Life», derivada del clásico navideño, It’s’s Wonderful Life.

Además de los actores, el ilustrador dibujó caricaturas elogiadas de músicos, políticos y personajes de ficción. Los usuarios en línea lo llamaron nada menos que un «genio», y fue considerado respetuosamente como uno de los dibujantes más grandes e influyentes del siglo XX.