Noticias de reinas -Abril 21: Miss México revela su gran secreto oculto

Espero que siempre tengas el coraje de romper los patrones de tu vida que ya no te sirvan, que sepas dejar atrás situaciones o personas que te lastiman para poder sanar.. espero que todos los días encuentres nuevas razones para sentirte pleno y que descubras dentro de ti mismo el verdadero valor de la vida… pero sobre todo, espero que jamás se te olvide, que estás hecho de magia, y que cada centímetro de tu frágil y delicado cuerpo, está funcionando extraordinariamente para que sigas vivo.. lo cual lo vuelve increíblemente fuerte .. y eso, querido amigo, es suficiente para sentirte agradecido por cada respiración. Porque cada segundo en este planeta es una bendición.. y cada segundo que habitas en tu cuerpo, es un regalo ♥️ . . . . . Mi gente linda!!! Me han estado llegando muchos mensajes pidiéndome el libro @elcolordeloinvisibleoficial en digital porque no pueden salir a librerías por la cuarentena 🙏🏼♥️ así que @ediciones_urano y yo, junto con @floqq.ur , les tenemos una sorpresa!!! Mañana a la 1pm (hora CDMX), estaremos dando un seminario online, completamente GRATUITO, donde les platicaré paso a paso, cómo utilizar la física cuántica y la energía a nuestro favor para lograr todo lo que queramos!!✨ Solo tienen que descargar la App de GoToWebinar y llenar el formulario de registro! Además podrán interactuar conmigo y la editorial!! ♥️ . **Habrá cupo limitado, por lo que el registrarse apartará su espacio!! Los espero mañana!!! . . Link de registro: https://register.gotowebinar.com/register/5781565697124008973 . . TEAM🤩 Producción @eduardomartell5 Photo @raffduranmx Makeup @de_dios_makeup