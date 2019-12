Steve Harvey sí volvió a meter la pata: Miss Universo lo confirmó: VIDEO

El domingo pasado los televidentes que siguieron la coronación de Miss Universo, donde ganó la bella representante de Sudáfrica, Zizibini Tunzi, notaron que Steve Harvey nuevamente había metido la pata, tras anunciar a una ganadora de un premio y estar hablando con otra. Y aunque muchos creyeron que se trataba de un chiste, finalmente salió la verdad a la luz y se confirmó que el animador volvió a regarla.

La estrella de Family Feud anunció a la ganadora del mejor traje típico, y aunque aseguró que era la delegada de Filipinas, quien estaba en el escenario era Malasia.

“Aquí echémosle un vistazo a la ganadora, Filipinas”, dijo Harvey mientras mostraba una foto del atuendo de Gazini Ganados en una pantalla gigante detrás de él, pero teniendo a su lado a Miss Malasia Shweta Sekhon.

Miss Universe 2019: Steve Harvey Reads Wrong Winner of National Costume An apparent error during Steve Harvey's fifth stint as host of the Miss Universe Competition, Sunday (8 DEC. 2019) turned out not to be a mistake at all – as the organization confirmed Miss Philippines Gazini Ganados did win the 2019 National Costume competition. During the broadcast, the comedian announced Miss Philippines as the winner of the costume contest, as a still image of Ganados in the winning outfit was displayed for viewers. The camera then cut to Harvey standing with Miss Malaysia, Shweta Sekhon, as he described elements of her outfit. She corrected him, taking the microphone to say, "It's not Philippines. It's Malaysia." Harvey blamed the teleprompter for the apparent flub. The Miss Universe team Monday tweeted their congratulations for Ganados, as they cleared up the misunderstanding. "@IAmSteveHarvey had it right: Miss Universe Philippines Gazini Ganados is the winner of #MissUniverse2019 National Costume competition! Congratulations, Gazini."

Harvey trató de explicar su error en vivo diciendo: “Bien, déjame explicarte algo. Acabo de leer eso en el teleprompter. Todos ustedes deben dejar de hacerme esto. Puedo leer. Están tratando de arreglarlo ahora. Miren, esto es lo que me hicieron en 2015. Me jugaron así.

Y aunque en redes sociales quedó la duda sobre si Harvey había metido la pata nuevamente, como hizo en 2015 cuando anunció por error a la Miss Colombia Ariadna Gutiérrez como Miss Universo y luego regresó al escenario para decir que la reina era en realidad Filipinas, Pia Alonzo, la organización de Miss Universo confirmó que sí hubo un error, pero defendió al animador.

“Miss Filipinas, Gazini Ganados, es la ganadora de la competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2019. Como parte de la transmisión, también presentamos el traje nacional de Miss Universo Malasia, Shweta Sekhon. Pero él (Harvey) no cometió errores con respecto a la ganadora del traje nacional, ni el apuntador ni la producción”, aseguró el concurso, en un comunicado compartido por People. “El traje de Skhon presentaba los platos nacionales de su país y representaba el estado malaca de Malasia y su patrimonio histórico”.



Pero esa no fue la única controversia que Harvey levantó con su presentación en la reciente edición de Miss Universo.

Miss Colombia Responds, 'Cried a Ton' After Mistaken Crowning Ariadna Gutierrez, 22, said the crowning error by Miss Universe host Steve Harvey affected her deeply.

Lo que más molestó a los televidentes y que ha generado repudio entre los colombianos, fue el mal chiste que el animador quiso hacer al anunciar a la Miss Colombia, Gabriela Tafur dentro de las 20 semifinalistas, asociando a su país con los narcos.

“Colombia ya superó eso”, dijo el animador, refiriéndose al error con Ariadna Gutiérrez, y acto seguido se le fue la boca. “Me han perdonado. Bueno…. no todos ellos. El cartel sigue molesto un poco”.

Steve Harvey es criticado por broma sobre narcos en Miss Universo 2019 Steve Harvey, presentador de Miss Universo 2019, está en boca de todos por equivocarse con la ganadora del traje típico y por broma a Miss Colombia.

El comentario no generó ningún tipo de gracia entre los asistentes, pero fue más tarde, cuando llamó a la Miss Colombia, Gabriela Tafur como la última concursante del Top 20, que lanzó nuevamente su mal chiste.

Harvey mostró su tarjeta y dijo que ahí estaba escrito “Colombia”, y que esta vez no se había equivocado.

MISS UNIVERSE 2015 – Crowning Moment – Pageant Biggest Mistake Ever. The Miss Universe pageant ended with a shocking twist Sunday night as host Steve Harvey mistakenly named the wrong contestant the winner and then, had to strip her of her crown. Miss Colombia Ariadna Gutierrez was declared the new Miss Universe, but her reign lasted only a few minutes as Harvey soon realized he misread his cue cards. Miss Philippines, Pia Alonzo Wurtzbach, who had been originally named the first runner-up had actually won the pageant, Harvey explained. A stunned Alonzo Wurtzbach was then escorted to center stage and the tiarra that Gutierrez was wearing was removed and placed on Miss Philippines' head just before the program ended. Una gran confusión se generó este domingo en la noche durante la gala de elección y coronación de Miss Universo 2015, pues el presentador estadounidense Steve Harvey nombró a Ariadna Gutiérrez como la sucesora de Paulina Vega Dieppa. Colombia fue reina durante 2 minutos y 32 segundos, después de los cuales le dijeron que en realidad era la virreina. A los dos minutos y 52 segundos anunciaron a Filipinas como ganadora.

“¿Estás seguro de que has leído correctamente o tengo que devolverme?”, dijo con mucha simpatía la Miss Colombia, quien dijo que ella y los colombianos ya lo habían perdonado.

En medio de las risas de los asistentes al evento, Harvey agregó: “Me perdonaste tú, pero el cartel no lo ha hecho. No lo están manejando de la misma manera”.

La audiencia de inmediato se quedó en silencio y las redes sociales se llenaron con todo tipo de mensajes de rechazo al chistecito de Harvey.

Escándalo por el comentario a Colombia del presentador de Miss Universo 2019 En medio de la edición número 68° del certamen Miss Universo celebrada en Atlanta, Estados Unidos, el presentador del evento, Steve Harvey, soltó un chiste que indignó a todo un país, al referirse a los carteles del narcotráfico colombiano cuando llamaba a Gabriela Tafur, reina de Colombia, entre las 20 semifinalistas.

El animador no se ha referido a la polémica y mucho menos se ha disculpado con la Miss Colombia y con los colombianos, quienes exigen respeto al nombre de su país en honor a la gente de bien. Y en redes sociales hay incluso quienes exigen a la organización de Miss Universo que no contrate más a Harvey para futuras transmisiones.

