¿Miss México: Sofía Aragón, es hermana de Salma Hayek?: VIDEOS

El domingo en la noche Sofía Aragón, la preciosa Miss México, quien estuvo a poco de coronarse como la nueva Miss Universo, saltó a la fama tras la impecable representación que hizo de su país en el concurso de belleza más importante de todo el mundo.

Y mientras los fanáticos de los certámenes siguen hablando de las respuestas atinadas de la bella azteca y de su hermoso rostro, al igual que su sensual estilo para desfilar, en redes sociales varios cibernautas han comentado el enorme parecido que la reina tiene con Salma Hayek.

Aunque la Miss México es varios centímetros más alta que la veracruzana, los rasgos de su rostro e incluso algunos gestos al hablar y hasta el acento que tiene en inglés, hizo que muchos se preguntaran si tienen algún tipo de relación familiar.

La reina de belleza confesó que en varias ocasiones le han hecho esa pregunta, y aunque se sintió elogiada de que la comparen con la protagonista de la película Frida, explicó que no son ni hermanas, ni primas, ni hay ningún parentesco entre ellas.



Lo que sin duda si comparten es la belleza y ese carisma que llevó a Sofía a pelear por la corona que se ganó Zozibini Tunzi.



A pesar de no haber ganado el título, la guapa mexicana se robó el corazón de cientos de seguidores en todo el mundo que no han parado de de enviarle todo tipo de mensajes de cariño y admiración y en su país ya se volvió una voz m’as fuerte.

La joven reina reveló que en plena competencia a agarró un terrible resfriado que consumió su energía, pero ni siquiera sintiéndose mal, pensó en la posibilidad de renunciar a la competencia.

La Miss México dijo que en medio de su malestar, supo hacerle el quite al mal con medicamentos y lo que ella considera la mejor cura: la actitud positiva.



“Hace unos días me dio una gripe muy fuerte y tuve temperatura, pero no me dejé rendir y lo que hice fue sacar energías de todas partes y aunque obviamente me ayudé con algunos antibióticos, tengo claro que voy a dar la pelea hasta el final, y he empezado a sentirme mucho mejor con antigripales”, confesó la bella chica.