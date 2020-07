Scottie Pippen impresiona con su radical cambio de look: ¿qué se hizo en la cabeza?

Pese a que es una de las indiscutidas leyendas de la NBA, Scottie Pippen nunca fue muy amigo de la prensa y su nombre recién volvió a estar en boca de todos tras el estreno de “The Last Dance”, la película documental que narra los increíbles historias de Michael Jordan y sus compañeros de Chicago Bulls en los ’90.

Esa reaparición pública de Pippen sirvió para que los principales medios deportivos sigan de cerca sus pasos y los fanáticos estén más atentos a sus redes sociales. Justamente, ese es el canal por donde ‘Pip’, como lo llama su amigo Jordan, elige a diario para compartir los entrenamientos de sus hijos y comunicar distintos eventos e iniciativas de las que es parte.

Sin embargo, en esta oportunidad Pippen es noticia por haber estrenado un increíble y llamativo corte de cabello. Al igual que lucen otros actuales jugadores de la NBA, el bicampeón olímpico en Barcelona 1992 y Atlanta 1996 sorprendió con un diseño de trenzas que hoy en día está muy de moda entre los basquetbolistas que disputan la mejor liga del mundo.

Sin ir más lejos, una figura como Kawhi Leonard es uno de jugadores de la NBA que impuso la moda de este peinado que, poco a poco, fueron imitando compañeros y rivales del campeón con Toronto Raptors en la última temporada. Incluso una eterna gloria como Pippen, quien a sus 54 años no repara en la edad para estar en sintonía con las tendencias del momento.

El autor de esta auténtica obra de arte en la cabeza de ‘Pip’ es Trell Jones, un reconocido barbero profesional que suele compartir sus trabajos en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo que consigna su perfil de Linkedin oficial, Pippen es analista de la NBA desde 2018 en una de las cadenas que transmite el mejor básquet de los Estados Unidos y, de esa manera, se las ingenia para continuar ligado al deporte que lo hizo saltar a la fama.

De cara a la reanudación pospandemia de la NBA, pactada para el próximo 30 de julio en el ESPN World Wide Sports de Disney World en Florida, Orlando, la abstinencia de sexo en los jugadores que siguen ingresando a la “burbuja” puede suponer un problema para los organizadores.

“¿Realmente creemos que las ‘actividades recreativas’ a las que están acostumbrados estos tipos van a estar paralizadas durante tres meses?“, se preguntó recientemente Stephen A. Smith, analista de la cadena ESPN.

Stephen A Smith on NBA players breaking the Disney Bubble because they're going to be sexually frustrated and need to go out for "recreational activities"… pic.twitter.com/trgMrAUeAl

— gifdsports (@gifdsports) June 30, 2020