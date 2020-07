[VIDEO] El gesto solidario de Shaquille O’Neal que dejó sin palabras a la policía: ¿qué hizo?

Si algo distingue a Shaquille O’Neal es su capacidad para interactuar con los fans. El exbasquetbolista, ganador de tres anillos de la NBA con Los Ángeles Lakers, se ganó el cariño de la gente no solo por lo que hizo dentro del campo de juego sino también por el trato amable y divertido que siempre brindó fuera.

Esta semana, el gigante que inició su carrera en la máxima categoría defendiendo los colores de Orlando Magic, en 1992, fue tendencia en las redes sociales por un gesto solidario. Para ver el video haz click aquí.

Shaq conducía por la carretera interestatal 75, Gainesville, en el estado de La Florida, cuando advirtió que otro automovilista había sufrido un problema con su automóvil. El ex pivot de Los Lakers detuvo su camioneta y bajó a asistir a la mujer, a cuyo vehículo se le había reventado una cubierta.

Shaq with the assist: NBA legend Shaquille O'Neal stopped to help a driver who was having car trouble on Interstate 75 near Gainesville, Florida.

Deputies shared the dashcam video on Facebook and thanked O'Neal for his assistance. https://t.co/lY0asX4sDj pic.twitter.com/fQ0km5uC57

— ABC News (@ABC) July 14, 2020