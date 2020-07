Russell Westbrook da positivo de coronavirus: ¿cómo se siente la estrella de la NBA?

A poco de reiniciar la temporada en la “burbuja” de Orlando (Florida), la NBA vuelve a sufrir un inesperado traspié al confirmarse que Russell Westbrook tiene coronavirus.

Westbrook, de 31 años y estrella de Houston Rockets, anunció por redes sociales el resultado positivo del test de Covid-19 al que se sometió días antes de emprender viaje rumbo al complejo de Walt Disney en Orlando, recinto elegido por las autoridades de la NBA para reanudar la actividad oficial tras el prolongado receso por la pandemia.

“He dado positivo por Covid-19 antes de que mi equipo partiera a Orlando. Actualmente me siento bien, en cuarentena y esperando para unirme con mis compañeros cuando esté limpio. Gracias a todos por los buenos deseos y continuo apoyo. Por favor, tomaros este virus en serio“, escribió Westbrook en un comunicado para certificar la noticia.

A pesar de que casi la todalidad de la plantilla de los Rockets ya se encuentra en la Florida, Westbrook acordó sumarse por su cuenta a los entrenamientos y adoptó la misma medida que James Harden, quien también se tomó unos días más que sus compañeros para reaparecer en los trabajos colectivos.

Con un promedio de 27,5 puntos, 6,3 rebotes y 8 asistencias en lo que va de la temporada, Westbrook es una de las grandes figuras de Houston. En consecuencia, su ausencia podría jugar en contra de las aspiraciones de su equipo, que marcha sexto en la Conferencia Oeste y todavía no tiene asegurado su lugar en los Playoffs.

En reclamo por la triste realidad que vive Estados Unidos por los constantes episodios de violencia racista, el sindicato de jugadores y la NBA acordaron que se podrán lucir en las camisetas distintos mensajes contra la discriminación y como pedido de justicia.

Mientros que LeBron James y Anthony Davis, dos de las figuras del básquetbol más comprometidas con la lucha por la igualdad racial, ya avisaron que no harán uso de dicho acuerdo, el griego Giannis Antetokounmpo pasará a llamarse “Igualdad” cuando dispute los partidos de Milwaukee Bucks en Orlando.

Cabe recordar que, a fines de junio, un mural que tiene como protagonista a Giannis y se encuentra en el sur de Atenas, Grecia, fue destrozado y pintado con símbolos nazis.

