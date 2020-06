TOP 5: Noticias de Deportes – 24 de Junio de 2020

En Inglaterra hablan de un acuerdo millonario entre Juventus y FC Barcelona por Arthur Melo, la ATP critica a Novak Djokovic tras dar positivo de coronavirus, confirman la lesión de Sergio “Kun” Agüero, Arturo Vidal confiesa sus ganas de jugar en el Boca Juniors argentino y Nantes incluye a Emiliano Sala en su 11 ideal de la última década. Las noticias más importantes del día.

1. Acuerdo millonario por Arthur Melo

BREAKING: Juventus have agreed a £72.5m fee with Barcelona to sign Arthur. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2020

Si bien desde el FC Barcelona son enfáticos en que la negociación todavía no ha concluido, desde Inglaterra informan todo lo contrario y aseguran que ya existe un acuerdo millonario entre el club blaugrana y Juventus para traspasar a Arthur Melo.

De acuerdo a la versión de Sky Sports, el brasileño Arthur dejará el Camp Nou para mudarse a Turín a cambio de 80 millones de euros -unos 90.5 millones de dólares-.

Asimismo, el citado medio británico asegura que “La Vecchia Signora” tienta a Arthur con un jugoso contrato de cinco millones de euros -poco más de 5.6 millones de dólares- por temporada.

No obstante, Arthur ya ha manifestado en reiteradas oportunidades sus ganas de quedarse a jugar en el Barça pese a las suculentas ofertas que pudieran tocar la puerta del presidente Josep Bartomeu.

2. La ATP enfrenta a Novak Djokovic

Conocido el resultado positivo del test al que se sometió Novak Djokovic por haber estado en contacto con otros tenistas ya contagiados, la ATP se manifestó con críticas para el experimentado tenista serbio.

“Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco”, opinó Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en diálogo con The New York Times.

Preocupado por la ola de casos positivos en el tenis que se conoció en los últimos días, Gaudenzi subrayó: “Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado“.

Tras los positivos del búlgaro Grigor Dimitrov y el croata Borna Coric, Djokovic comunicó que tanto él como su esposa, Jelena, también contrajeron Covid-19. Por esta razón, el australiano Nick Kyrgios no se quedó callado y expresó su total repudio al Adria Tour, el torneo que el propio Djokovic estaba organizando en Europa del Este.

3. Confirman la lesión que padece ‘Kun’ Agüero

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨@aguerosergiokun sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la victoria 5-0 contra el Burnley de anoche. Sergio viajará a Barcelona para ser examinado por el Doctor Ramon Cugat. Queremos desear a Sergio una pronta recuperación. 💙 🔵 #MCFCEspañol pic.twitter.com/t8Yel1txKG — Manchester City (@ManCityES) June 23, 2020

Lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar este martes: Sergio Agüero padece una rotura del menisco externo en su rodilla izquierda y deberá afrontar un largo periodo de rehabilitación.

‘Kun’ Agüero, de 32 años, preocupó a todo Manchester City cuando se lastimó mientras disputaba el encuentro frente al Burnley, válido por la 30a fecha de la Premier League. El goleador argentino sintió una dolencia en pleno ataque de su equipo y tuvo que dejar el campo de juego antes cuando apenas corrían 34 minutos del primer tiempo.

“Sergio viajará a Barcelona para ser examinado por el Doctor Ramon Cugat. Queremos desear a Sergio una pronta recuperación“, reza el comunicado difundido por el City en sus redes sociales.

4. Arturo Vidal: “Sería un sueño jugar en Boca”

Arturo Vidal no se desespera por lo que le deparará el futuro y disfruta de su presente en el FC Barcelona, pero eso no quita que su deseo a largo plazo pase por jugar en otro club.

A pesar de que sus primeros pasos los dio en Colo Colo de su Chile natal, Vidal, de 33 años, confesó sus ganas de jugar en equipo argentino: Boca Juniors.

“Todos sabemos lo qué significa Boca en la Argentina, los jugadores que han pasado por ahí“, reconoció Vidal en diálogo con ESPN. Y acto seguido, subió la apuesta: “Todos sabemos lo ganadores que son, la gente. Sería un sueño (jugar en Boca), pero estoy tranquilo“.

La gran amistad que Vidal mantiene con su compatriota y compañero de seleccionado Gary Medel colaboró mucho para que el centrocampista, hoy en las filas del club blaugrana, se haga fanático del “Xeneize”. “Gary me conoce muy bien y siempre hablamos. Siempre le pregunto qué sintió cuando le hizo los dos goles a River​ o cuando vistió la camiseta“, confesó.

5. Nantes no olvida a Emiliano Sala

Les attaquants de la 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗻𝗻𝗶𝗲… 🔥 Emiliano Sala (99% des votes)

🔥 @FilipDjordjevic (93% des votes) 𝑼𝒏𝒂𝒏𝒊𝒎𝒆𝒔. pic.twitter.com/p1Tjsl7THa — FC Nantes (@FCNantes) June 23, 2020

Gracias a su enorme cantidad de goles y a la gran persona que demostró ser durante su estadía en el club, Nantes no olvida a Emiliano Sala y lo demuestra cada vez que se presenta la oportunidad.

En pos de mantener dicha costumbre, el club francés donde el argentino Sala jugó sus últimos partidos antes de la trágica muerte cuando cruzaba el Canal de la Mancha a bordo de una avioneta volvió a homenajearlo con su inclusión en el equipo ideal de la última década.

Vous avez tranché, voici votre 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗻𝗻𝗶𝗲 🏅 Cette équipe aurait-elle pu jouer ensemble ? 🧐 pic.twitter.com/aleFCzmrub — FC Nantes (@FCNantes) June 23, 2020

Los votantes virtuales se inclinaron en masa por Sala, opción que se llevó el 99% de los sufragios. En tanto, el serbio Filip Djordjevic obtuvo el 93% de los votos para ser el segundo delantero que acompañe a Sala en la dupla ofensiva del equipo ideal 2010-2020 para los seguidores del Nantes.