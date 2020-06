¿Acuerdo entre Juventus- Barcelona por Arthur? Sky Sports lo confirma. ¿Es cierto?

Esta mañana nos hemos despertado con la noticia sobre el teórico fichaje de Arthur por la Juventus, según informaba el medio Sky Sports.

Según informaban desde Sky Italia, el acuerdo entre clubes sería total y la cantidad rondaría los 80 millones de euros (unos 90 millones de dólares). Su salario anual sería de 5 millones de euros (unos 5.5 millones de dólares)

Maurizio Sarri, el entrenador de la Juventus, le habría confirmado que tendría un papel capital en la creación del juego y el proyecto del conjunto transalpino es atractivo. Sin embargo, es conocido que el jugador brasileño de 23 años no tiene ningún interés en cambiar de aires.

Aunque pueda existir acuerdo entre clubes, lo que determine el jugador marcará su futuro. A eso hay que añadirle la teórica voluntad del Barcelona de incorporar el centrocampista Pjanic de la Juventus, que estaría tasado en unos 70 millones de euros (unos 79 millones de dólares), según el club de Turín, tal y como reporta El Periódico.

Haya o no haya venta de Arthur, el conjunto azulgrana necesitaría liquidez esta temporada para cuadrar sus balances y tendrá que desprenderse de alguna pieza.

Desde la Juventus, el director deportivo Fabio Paratici contaba a Sky Italia:

“Hemos hablado con frecuencia con el Barcelona. Pero en estos momentos todos los equipos están jugando partidos importantes. Por lo que preferimos evitar este período”.

