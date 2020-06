[FOTOS] Así de mal luce la pierna de Messi tras la escalofriante entrada de Diego Carlos

El entrenamiento del Barcelona del domingo dejó imágenes muy duras sobre el estado de la pierna de Leo Messi después de la dura entrada que recibió contra el Sevilla.

Los catalanes empataron a 0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, por su parte, el Real Madrid no falló y ganó a la Real Sociedad por 1 gol a 2. Con polémica. Mucha polémica, como explicábamos en Ahora Mismo. Los blancos se sitúan como líderes de La Liga Española.

Uno de los puntos calientes del partido fue el encontronazo que Messi tuvo con el defensa central Diego Carlos. El jugador de 27 años se las tuvo con el argentino. De hecho, las portadas del domingo de la prensa de Barcelona iban en ese sentido:

Messi respondió con rabia a la entrada empujando al defensa y fue muy afortunado de escapar el castigo del que era el árbitro en el partido, González González.

Hubo mucho debate después del partido sobre hasta qué punto fue dura la entrada de Diego Carlos sobre Messi y sobre si la imagen del mal estado de la pierna de Messi era producto de ese “tackle” o no.

Beg to disagree Colin. He's just kicking out, and dangerously. Whilst the image manipulation is bad (and typical) , if Carlos connects there, then bye bye Messi. For me it's a red, if only for intention.

— Phil Ball (@PhilBallTweets) June 20, 2020