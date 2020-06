Indignación por la actuación arbitral con el Madrid. ¿Uno de los mayores robos de la temporada?

La victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad (1-2), como explicábamos en la crónica de Ahora Mismo, no ha estado exenta de polémica. Hasta cuatro acciones han sido muy discutibles y las decisiones del VAR no han despejado las dudas.

¿Qué ha dicho al respecto la prensa de Barcelona? Especialmente duro era el artículo de opinión de Xavier Ortuño en el Diario Sport, titulado “Así, así, gana el VARdrid”:

“Que lo apaguen ya, que dejen de reírse de los aficionados al fútbol unos señores sentados en unas sillas viendo muchas pantallas. No me puedo creer que unos señores que han forjado su carrera pitando partidos en campos de tierra, ascendiendo y puntuando para llegar a arbitrar en el fútbol de primer nivel se dejen influenciar de esta manera. El VAR ha muerto, que pongan a otro.”

Otro periodista del Diario Sport, Albert Rogé, era bien claro y hablaba de “robo”:

Por su parte, más analítico fue el siempre ingenioso periodista de la radio catalana Rac1, Jordi Bracons. Eso decía sobre les tres jugadas polémicas de la noche:

Vamos por partes. En el minuto 21, Casemiro saltó a una disputa al balón con el codo por delante y golpeó a Mikel Merino con fuerza en la cara. Estrada Fernández le enseñó tarjeta amarilla. ¿Era algo más? El ex árbitro Iturralde González lo valora en Diario Marca:

“Si le saca roja nadie puede decir nada. Va con mucha fuerza con el codo. No es 100% roja es como la mano y por eso no entra el VAR. Esas jugadas tan al límite ni con este VAR ni con otro VAR. Nunca se pondrá a la gente de acuerdo”.

En el penal señalado a Vinicius que supone el primer gol para el Real Madrid hay un leve contacto por parte de Llorente sobre la pierna con la que dispara. La reacción del brasileño es totalmente desmedida. Hay margen para la duda.

Según el ex árbitro de Radio Marca, Andújar Oliver “existe penalti porque hay contacto”. Justifica la decisión del VAR de concederlo de la siguiente manera:“El VAR no lo va a rectificar porque hay contacto, aunque es un contacto como los muchos que hay a lo largo de un partido”.

Por lo que respecta al gol del belga, Estrada Fernández señaló fuera de juego posicional de Mikel Merino. Cierto es que interviene en la visión del balón que pueda tener Courtois, pero… ¿es suficiente?

what blocking?? he dived as soon as he saw januzaj kicked pic.twitter.com/8gDf55oWqT

— ㅤ (@ateng_forever) June 21, 2020