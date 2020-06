[VÍDEO] ¿Ganó el Real Madrid y es líder? Todos los goles del Real Madrid – Real Sociedad

El Real Madrid no desaprovechó la oportunidad que le brindó el Barcelona y se situó como líder de la Liga Española después de ganar 1 a 2 a la Real Sociedad con goles de Ramos de penal y de Benzema. Un partido, eso sí, marcado por la polémica.

La gran noticia en la previa de este partido fue, sin duda alguna, la titularidad del colombiano James Rodríguez. En una temporada muy discreta del centrocampista en la que prácticamente no ha tenido minutos, hoy Zidane apuesta por él de inicio. El colombiano no era titular desde el 19 de octubre en Mallorca, como informa el Diario Marca, cuando los blancos perdieron en Liga.

No era la única sorpresa de Zidane en el once titular. También Vinicius salió de la partida acompañando a Benzema en punta y al propio James.

Los blancos salían con esta alineación:

El once del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; James, Benzema, Vinícius. pic.twitter.com/BbC9lciTt1 — Real Gómez (@RealGomezRM) June 21, 2020

En el equipo rival, la Real Sociedad, no hubo sorpresas en el once. Jugaba la gran estrella propiedad del Real Madrid, Martin Odegaard:

Primera parte gris con muy pocas ocasiones

El Real Madrid dominó tímidamente la primera mitad, pero prácticamente no generó peligro. Vinicius en el minuto 2 tras una gran jugada colectiva y Benzema en el 33 con un disparo en el área tuvieron las dos únicas ocasiones de los blancos. El partido era muy intenso, pero faltaba un poco de verticalidad.

Segunda parte alocada con mucho protagonismo del VAR

Toda la emoción que le faltó al partido en la primera parte, la ganó en la segunda. Tan sólo habían transcurrido dos minutos de la segunda mitad cuando Vinicius, el mejor ayer de largo, se generó él solo una gran jugada por la banda izquierda, que terminó en penal de Llorente, tras revisión incluida con el VAR. La acción es polémica, porque parece que el contacto es previo y que el brasileño se deja caer más tarde. Juzguen ustedes mismos. En cualquier caso, Ramos no falló el penalti.

Real Sociedad 1-2 Real Madrid | GOL de RAMOS | Penalti a Vinicius | Carlos Martínez | 21/06/2020* | 2020-06-21T21:18:40Z

Si querían más polémica, tranquilos. La tuvimos. En el 68, un gran disparo desde la frontal de Januzaj suponía el empate para la Real Sociedad… pero de nuevo, VAR. Mikel Merino estaba un metro por delante de Courtois y se podía interpretar como fuera de juego posicional. De nuevo, muy justo. Muy interpretable. Juzguen ustedes mismos.

Gol Anulado a Adnan Januzaj vs Real Madrid|LaLiga|R.Sociedad vs R.Madrid 2020-06-21T21:28:18Z

Pero como no hay dos sin tres. La tercera polémica llegó con el segundo gol del Real Madrid. Benzema controla un centro de Fede Valverde medio con el antebrazo, medio con el hombro y acaba batiendo a Remiro dentro del área. De nuevo, tras revisión del VAR el árbitro concede el gol. El propio francés se señalaba donde le había tocado el balón en el control. ¿Se considera mano eso?

El VAR confirma el tanto de Benzema. El francés se señala dónde le tocó el balón. El Real Madrid se pone 0-2. #VolverEsGanar pic.twitter.com/WjYxKZDfEh — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 21, 2020

En cualquier caso, el gol subió al marcador. La definición del francés es de una calidad indiscutible. Aquí tienen el vídeo.

Benzema goal vs Real SociedadBenzema goal vs Real Sociedad Real Sociedad 0-2 Real Madrid Real Sociedad vs Real Madrid Benzema goal Benzema gol Benzema golazo 2020-06-21T21:52:06Z

En el minuto 83, el partido cobró emoción cuando Mikel Merino aprovechó un centro desde la derecha para rematar con toda su fuerza. Al larguero y para dentro. Un gol que a la postre no sirvió para nada. Los vascos no tuvieron ninguna oportunidad clara en los últimos 10 minutos y los tres puntos viajaran para Madrid.

Con polémica, claro está, pero el Real Madrid, se sitúa líder de la competición. Quedan 24 puntos. El balón está en el tejado blanco.