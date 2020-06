[VÍDEO] Maradona vuelve a ser viral tras bailar enseñando el trasero

Diego Armando Maradona sigue siendo noticia tristemente por acontecimientos que no tienen nada que ver con el fútbol. En esta ocasión, “El Pelusa” baila una canción con su ex pareja Verónica Ojeda al ritmo de Las Palmeras en un aparente estado de embriaguez. Verónica Ojeda es la madre de Diego Fernando, uno de sus hijos reconocidos.

En un momento dado, el argentino decide bajarse los pantalones mostrando su trasero a cámara. Una actitud que ha llenado las redes sociales de todo tipo de comentarios sobre su “performance”.

Recordemos que Maradona continúa siendo el entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, pero de momento “El Pelusa” debe permanecer en casa por el aislamiento obligatorio en Argentina.

Aquí les mostramos el vídeo:

Una pena este Maradona, no se cuida y no le cuidan. pic.twitter.com/yfzEGU0qh5 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) June 22, 2020

Las redes sociales se llenan de comentarios lamentado su estado

Muchos han sido los usuarios que han querido dar su opinión al respecto del vídeo, que en pocas horas se convirtió en Trending Topic en muchos países europeos y americanos. Aquí hemos querido mostrarles un recopilatorio de algunos de ellos:

No hay mejor propaganda contra las drogas, que el video que esta circulando de Maradona. Totalmente quemado 🤦🏻‍♀️ — Mariela Jodal (@MarielaJodal) June 22, 2020

Acabo de ver el video de Maradona bailando y es triste ver el estado en el que se encuentra, me dolió verlo así porque fue uno de los mejores futbolistas del mundo, malditas drogas. Y lo peor es la gente que lo rodea, en vez de cuidarlo le meten perico hasta el culo. — Igor Machado (@IgorMac67996214) June 22, 2020

Una pena el video de Maradona y lo peor es que la gente que anda con él no lo cuida y lo expone. Por eso es muy importante el entorno, decidan bien. 😔🥺 — ғɪᴏʀᴇʟʟᴀ ʀᴇᴛɪᴢ (@FiorellaRetiz) June 22, 2020

Hoy se cumplen 34 años de los dos goles de Maradona a Inglaterra

Contrasta el vídeo que se hizo viral con el vídeo que se hizo viral hace justo hoy 34 años. Fue el mejor partido de Diego Armando Maradona como futbolista, por lo menos el más emblemático. Los dos goles que le convirtieron en leyenda y que le sitúan para algunos como “el mejor jugador de la historia del fútbol”.

Era un 22 de junio de 1986 cuando Argentina ganó en los cuartos del Mundial de México 86 a Inglaterra por 2 goles a 1. El Diego marcó dos tantos que pasaron a la historia del fútbol.

El primero todos los conocen por su “pillería”. Nos recuerda al Diego más canalla. No necesita presentación: es la Mano de Dios.

Maradona gol mano de Dios -hand of god- victor hugo (inedito)Gol de Diego Armando Maradona en el Mundial Mexico '86 con la mano, en los relatos de Victor Hugo Morales. hand of God goal. 2008-05-09T17:54:50Z

El segundo todos lo conocen por su belleza. Lo queremos recordar también como no con la narración del periodista Victor Hugo Morales. Su narración también es ya patrimonio de la humanidad:

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0”.

Argentina se clasificaba para semifinales, donde ganaría a Bélgica por 2 goles a 0 y terminaría ganando la final a Alemania Federal por 3 a 2.

¿Cómo recuerda los goles Maradona?

El astro argentino concedió una entrevista a Infobae, donde repasó cómo vivió aquellos goles, en especial el segundo:

“El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de Shilton o el pase del Negro Enrique. Porque joden con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota.”

También habló sobre la Mano de Dios y no dudó en recordar aquella acción con cierta guasa:

“Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas”