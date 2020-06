Escándalo en el tenis por el vídeo que publicó Kyrgios: ¿la verdadera causa del contagio de Djokovic??

El serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking de la ATP, confirmó que es positivo por coronavirus. En las redes sociales hubo fuerte repudio contra el tenista nacido en Belgrado. Lo criticó la prensa pero también sus colegas. Además, como siempre ocurre en estos casos, no faltaron los memes.

La bronca contra Djokovic proviene de la desobediencia del astro a cumplir las normas de distanciamiento social una vez levantada la cuarentena en la región de los Balcanes.

Novak no hizo caso a los consejos médicos y organizó una gira, la Adria Tennis Tour, que se llevó a cabo en varios países de la región.

Confirmado el diagnóstico del número 1, en Twitter circulan fotos y videos en los que se aprecia que la organización del torneo no reparó en las normativas de higiene aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las consecuencias están a la vista. Hay otros dos tenistas contagiados, el croata Borna Coric y el búlgaro Grigor Dimitrov. Además de dos entrenadores.

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020