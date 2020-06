Consternación en la FIFA por una muerte por Covid-19: ¿por qué era recordado Ahmed Radhi?

El coronavirus también impactó fuertemente en Medio Oriente. Irak lamenta la muerte de uno de sus ídolos deportivos: el exfutbolista Ahmed Radhi. Falleció el pasado fin de semana en la ciudad de Bagdad. Había sido diagnosticado con Covid-19.

La noticia fue confirmada por el Ministro de Deportes de la República de Irak, el exfutbolista Adnan Darjal. De acuerdo a lo notificado, Radhi había sido hospitalizado la semana pasada con síntomas compatibles a los de un contagiado por coronavirus.

El test arrojó resultado positivo, lo que obligó al paciente a permanecer internado durante tres días. Con el correr de las horas, ya dado de alta, su estado de salud desmejoró. Los síntomas regresaron con mayor intensidad. Murió a las pocas horas.

