La prenda con la que llegó Messi al Camp Nou es furor en las redes: ¿qué famoso aparece en el estampado?

El sábado, ante Mallorca, el mundo del fútbol volvió a disfrutar de Lionel Messi. Este martes, el FC Barcelona y su capitán regresaron al Camp Nou. En la previa del partido, la cuenta oficial del club publicó una foto del argentino arribando al vestuario. En la imagen se aprecian los detalles de la original prenda que vestía el futbolista. Se volvió tendencia en las redes sociales.

El buzo de Messi homenajea a uno de los actores más destacados de la cinematografía del Siglo XX. Se trata ni más ni menos que de Marlon Brando.

El actor, fallecido en 2004, pasó a la historia tras interpretar a Vito Corleone, aquel célebre padre de familia y capo mafia de El Padrino I, la primera parte de la trilogía dirigida por Francis Ford Coppola, basada en las novelas del escritor Mario Puzo.

El argentino ingresó al Camp Nou luciendo la estampa de Brando, un rostro que el paso del tiempo convirtió en un símbolo de la industria cinematográfica mundial. Cabe destacar que esa imagen no corresponde precisamente a El Padrino I, estrenada en 1972, sino a una etapa anterior de la carrera del actor.

The Return Of The 👑 pic.twitter.com/4kjlxdCURn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 16, 2020