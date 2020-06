La asombrosa metamorfosis de Jamie Foxx para interpretar a Mike Tyson: ¿cómo luce el físico del actor?

A pesar de la pandemia y el notable compromiso contra el racismo que viene demostrando desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Jamie Foxx no se detiene y continúa muy activo en su carrera profesional. Por tal motivo, continúa preparando su próximo papel como Mike Tyson y en las redes quedaron asombrados por su impactante cambio físico.

Foxx, de 52 años, mantiene una estricta rutina de ejercicios y, a la par, una dieta alimentaria con un solo objetivo: parecerse lo más posible a Tyson. ¡Y vaya que lo está logrando¡ Sus miles de seguidores en Instagram deliraron luego de que el actor de Hollywood compartiera una serie de fotos en la que se observa su notable transformación.

“La transformación comienza…. No es ningún secreto que llevo mucho tiempo detrás del biopic de Mike Tyson. La gente siempre me pregunta que cuándo va a hacerse realidad. Pues bien, las cosas por fin se han alineado y hace unos pocos meses arrancó este viaje“, escribió Foxx días atrás en una publicación que acompañó con siete imágenes de su musculoso y renovado torso.

Y al respecto de su preparación física, agregó: “La primera pero más grande tarea es transformar el cuerpo… con un regimiento de flexiones y pull-ups, hemos tenido un buen comienzo… tenemos un camino por recorrer“.

“Cada día hago 60 levantamientos, 60 abdominales y 100 lagartijas. No tengo músculos en las pantorrillas, así que tendremos que usar prostéticos para eso”, detalló Foxx tiempo atrás durante un Instagram Live con el productor Mark Birnbaum.

Para la biopic de Tyson, que será dirigida por ni más ni menos que Martin Scorsese, Foxx admitió que deberá pesar 98 kilos (216 libras) para interpretar a Mike Tyson en su etapa juvenil y 108 -238 libras- para la veterana.

¡Enorme desafío!

Experto en biografías

Jamie Foxx llegó a la cúspide del cine mundial gracias a su papel protagónico en “Ray“, película en la que le dio vida al pianista Ray Charles. Y el reconocimiento a su trabajo fue mayúsculo.

Foxx superó en la terna a estrellas como Don Cheadle, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio y Clint Eastwood y se quedó con el Oscar al Mejor Actor Protagónico en 2005 por el notable trabajo que realizó en dicho film, dirigido por Taylor Hackford.

Esta noche, con 38 años, Jamie Foxx daría su gran salto a la fama. ¿Correrá con la misma suerte interpretando a “Iron Mike”?

