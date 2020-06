Padre de Kun Agüero confirma cirugía

En Manchester, la preocupación colma al City y a su hinchada tras la goleada ante el Burnley el lunes.

La victoria evitó que Liverpool pudiese acercarse a su primer título en 31 años y tendrá que esperar una semana más por lo menos. Pero por el lado del City hay otras cosas en mente.

El equipo ya no estaba muy positivo por la lesión pospartido, pero las palabras del padre del jugador dejaron más interrogantes.

PEP (on Aguero) 💬 It doesn't look good. He felt something in the knee.

We will see tomorrow. We will see what he has. He will struggle in the last month. He has some pain in his knee

We will see. The doctor said tomorrow is the next test but it doesn't look good.

🔵 #ManCity pic.twitter.com/v6kDFlgVwY

— Manchester City (@ManCity) June 22, 2020