Murió Michael Robinson: ¿cómo murió el legendario futbolista?

El mundo del deporte está vestido nuevamente de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de una de las glorias del fútbol y de los hombres más queridos entre los comentaristas: el exjugador Michael Robinson.

El exdeportista de 61 años, quien brilló en la década de los 80’en equipos como el Liverpool FC y el Osasuna, y quien más tarde terminó convirtiendose en uno de los comentaristas más queridos y respetados de la televisión en España, murió esta semana en el país ibérico.

Así lo reveló el sitio Infobae, donde se aseguró que el inglés, quien además brilló en la radio española, en diferentes programas y shows para los que colaboraba, perdió la vida, tras estar batallando por años contra el cáncer.

Michael Robinson Liverpool FC goals collectionA collection of 10 of the 13 goals scored by Michael Robinson for Liverpool. I made this video when it was announced that Michael was fighting cancer in 2018. It's heart-breaking to find out today that he has passed away. Michael's brief Liverpool career brought 3 trophies, and his tally included a Kop end derby goal. As a boyhood Kopite, he truly lived the dream. You'll never walk alone, Michael. Rest in peace. Thanks to distantvoices for most of the footage in this video. 2018-12-22T17:18:57.000Z

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial del exfutbolista en Twitter, donde sus amigos y familiares manifestaron el profundo dolor que les produjo su partida.

“Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre tan feliz, nunca caminó solo. Gracias”, se lee en el mensaje compartido en su red oficial.

Michael Robinson: "El fracaso ha sido el gran motor de mi vida" – El Hormiguero 3.0Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a nuestro canal: http://www.youtube.com/user/antena3?sub_confirmation=1 Michael Robinson presenta su libro 'Acento Robinson: La Cara Humana del Deporte' en 'El Hormiguero 3.0'. Cuenta que el fracaso ha sido el gran motor de su vida y recuerda anécdotas de su estricto padre. 2015-05-18T08:15:39.000Z

De inmediato, aquellos ibéricos que lo admiraron y a quienes Robinson les robó el corazón con su labor periodística, saltaron a las redes para manifestar su tristeza, al igual que los fans fieles del Liverpool, equipo donde consiguió muchos de sus éxitos como futbolista y donde dejó un sello imborrable.



Robinson había nacido en Leicester, Inglaterra y desde 1975 comenzó a despuntar como uno de los jugadores más destacados del viejo continente.

El primer equipo profesional del inglés fue el Preston North End y más tarde, gracias a su talento y dominio de balón, fue a parar a las arcas del Manchester City y el Brighton & Hove Albion, para después consolidar su carrera en el Liverpool FC en 1983.



Dentro de los muchos recuerdos de lujo que Robinso guardaba en su mete y en su corazón, está el haber ganado la Copa de Europa, la Liga inglesa y la Copa de la Liga.

MICHAEL ROBINSON LIVERPOOL -HONENAJE NEVER ALONE 2020MICHAEL ROBINSON LIVERPOOL -HONENAJE NEVER ALONE HASTA SIEMPRE -NO ES UN ADIOS https://www.youtube.com/channel/UCN4-LjtgAoKNfKRxvRfesuw?sub_confirmation=1 Michael John Robinson (Leicester, Inglaterra, 12 de julio de 1958-Madrid, 28 de abril de 2020)1​2​ fue un futbolista y presentador de televisión británico afincado en España.GRACIAS ABRIL 2020 Durante su etapa como jugador de fútbol desempeñó la posición de delantero en diversos equipos de Inglaterra. Su debut profesional tuvo lugar en 1975 con el Preston North End; tras una breve experiencia en el Manchester City, en 1980 fue traspasado al Brighton & Hove Albion y de ahí llegó en 1983 al Liverpool F.C., con el que ganó un triplete de Liga, Copa de la Liga y Copa de Europa en la temporada 1983-84. En 1987 se marchó a España para terminar su carrera en el Club Atlético Osasuna, retirándose a los 30 años por culpa de una lesión. A nivel internacional jugó para la selección de fútbol de Irlanda. Al poco tiempo de su retirada deportiva, Robinson ha desarrollado una prolífica carrera en los medios de comunicación españoles. Debutó en 1989 en Televisión Española, y a partir de 1990 se convirtió en uno de los narradores de fútbol más reconocibles de Canal+, formando pareja de retransmisión con Carlos Martínez. En 1991 entró como colaborador en El día después, un programa de resúmenes de Primera División que llegaría a presentar entre 1994 y 2005. De 2007 a 2020 dirigió y presentó el espacio de periodismo deportivo Informe Robinson en Movistar+, así como su variante Acento Robinson en la Cadena SER. Su labor fue reconocida con dos Premios Ondas (1992 y 2009) y el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbá 2020-04-28T11:41:31.000Z

A pesar de su exitosa carrera, siendo todavía muy joven, con menos de 30 años, tuvo que decirle adiós a su gran pasión, pues empezó a tener serios problemas en sus rodillas. Las lesiones se convirtieron en hechos frecuentes.



Antes de su despedida definitiva en 1989, Richardson jugó para el Queens Park Rangers y para el Osasuna de España, hecho que le cambió la vida, pues después de cerrar su ciclo con el equipo ibérico, decidió radicarse en ese país.

Muere Michael Robinson, uno de los rostros más populares del fútbol españolEl ex jugador de Liverpool y Osasuna, conocido por la fina ironía de sus comentarios, anunció en 2018 que sufría un cáncer incurable. Michael Robinson, uno de los rostros más populares de las últimas décadas en el fútbol español, ha fallecido este martes a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer. Después de una exitosa trayectoria en el Liverpool y de una temprana retirada en 1989 con la camiseta de Osasuna, por culpa de una lesión de rodilla, Robinson dio el salto a la televisión, donde pronto adquirió gran fama por su desenfadado estilo. La extrema gravedad de su dolencia, que él confirmó ante los micrófonos en diciembre de 2018, no detuvo la actividad periodística de Robinson, que siguió comentando partidos de Liga y Champions para Movistar Plus hasta el obligado parón por el Covid-19. Desde El día después, el exitoso programa de comienzos de los 90 en Canal Plus, hasta los recientes reportajes en Informe Robinson, Michael mostró un rotundo talento como comunicador. "Me siento un fraude, porque debo de ser el único enfermo de cáncer que ha engordado", comentaba con su habitual sarcasmo tras iniciar el tratamiento en un hospital público de Madrid. La destilación de esa peculiar ironía fue su mejor modo de acercarse al espectador, ya fuera desde el estudio con Nacho Lewin o desde la cabina del estadio, al lado de Carlos Martínez. DOBLETE 'RED' EN 1984 Sobre el césped, Robinson fue un delantero centro de los de antes, especialista en el juego aéreo y con escasa finura en los movimientos. Sus mejores años los entregó al Liverpool, el club de su corazón, con quien en 1984 conquistó un histórico doblete (Copa de Europa y liga inglesa). Dos años más tarde fichó por Osasuna, presidido entonces por el añorado Fermín Ezcurra, que esa misma temporada también incorporó a Javier Aguirre. Tras un inicio errático, Robinson empezó a destacar a las órdenes de Pedro Mari Zabalza y desde enero, sólo en la segunda vuelta, marcó siete goles. GRAVE LESIÓN DE RODILLA En la temporada siguiente, ayudado por el aterrizaje de su compatriota Sammy Lee, el '9' se convirtió en uno de los ídolos para la afición de El Sadar. Sin embargo, una lesión de rodilla frustró los planes de Robinson, que se vio abocado a la retirada en enero de 1989, en el mismo momento en que Lee sufría otro grave problema en la misma articulación. Robinson, nacido en la ciudad inglesa de Leicester, decidió jugar con la selección de Irlanda merced a la famosa Granny Rule. En sus 14 partidos internacionales entre 1980 y 1986, a las órdenes de Eoin Hand y Jack Charlton, anotó cuatro goles. #MICHAELROBINSON #OSASUNA #LIVERPOOL Más información: https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2020/04/28/5e9f1a4621efa0e50d8b45c6.html ¿Quieres más historias? Suscríbete a nuestro canal ► https://goo.gl/L2MPk1 Visita ElMundo: https://www.elmundo.es Todos nuestros vídeos: https://goo.gl/r9Vzu8 Síguenos en las redes sociales: En Facebook: https://www.facebook.com/elmundo/ En Twitter: https://twitter.com/elmundoes En Instagram: https://www.instagram.com/elmundo_es 2020-04-28T07:42:06.000Z

Desde ese momento, el querido inglés salto a la radio y la televisión españolas y se ganó el amor de todos con su sentido del humor, su carisma y su indiscutoble acento.

Robinson había revelado en diciembre de 2018 que le habíán encontrado un cáncer.