Desaparición de Vanessa Guillén en base militar: ¿qué le pasó a la soldado latina?

Vanessa Guillén, una soldado estacionada en la base militar de Fort Hood, Texas, ha estado desaparecida desde la tarde del miércoles 22 de abril de 2020. Las llaves de su auto, su auto y su billetera todavía estaban en la base, pero es posible que haya tenido su teléfono con ella.

Si tiene alguna información, llame a los Agentes Especiales del CID del Ejército al 254-495-7767 o a la Policía Militar al 254-287-4001.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre lo que le sucedió con Vanessa Guillén.

La mujer fue vista por última vez en Fort Hood, la tarde del 22 de abril, a eso de la 1 p.m. el miércoles, en el estacionamiento del Cuartel General del Escuadrón de Ingenieros Regionales, 3er Regimiento de Caballería, en Fort Hood, según un comunicado de prensa del Ejército. Ella es de primera clase privada en el ejército, informó CNN. Miembros de la familia que circulaban un volante de Persona desaparecida dijeron que la joven fue vista por última vez en Hell on Wheels entre las calles 16 y 19, en Fort Hood.

Please help me find my girlfriend her name is Vanessa guillen

Height 5'3

She has 3 tattoos on her left arm

Please anything helps. pic.twitter.com/GZLBkamc4h — quan (@trapixxx) April 24, 2020

Fort Hood se encuentra en Killeen, Texas. Según una publicación de Facebook de una amiga, su teléfono sonó en un par de ubicaciones en Texas el día que desapareció. Pero las autoridades no han confirmado esta información y la publicación ya no es visible, por lo que no está claro si esta información fue precisa o no.

No se sabe si Guillén fue vista por última vez por una persona específica o en alguna cámara.



Guillén había estado trabajando más temprano en el día en la sala de armería. Las llaves del auto, la llave de la habitación del cuartel, la tarjeta de identificación y la billetera fueron encontrados en la sala de la armería.

Según las publicaciones de Facebook de su hermana, Mayra Guillen, Vanessa Guillen no ha tenido ningún contacto con amigos cercanos, familiares o su novio. Su auto también está en Fort Hood. “Algo no está bien, por favor ayúdenme a encontrarla”, escribió Mayra en Facebook.

En respuesta a preguntas sobre las cámaras en Fort Hood, varias personas han dicho en Facebook que simplemente no hay muchas cámaras en la base. En una discusión sobre The Ft. Hood Fallen, una persona que estuvo en Fort Hood hace un año escribió: “No cámaras. Solo una hecha para Hood. Cámaras de luz roja, tal vez, pero ¿vigilancia? No”.

Fort Hood, como muchos otros lugares, ha estado bajo órdenes especiales de refugio en el lugar debido al brote de coronavirus. Esto incluye no verificar las tarjetas de identificación, sino ejecutar la entrada a la base a través de un escáner de tarjetas de identificación automatizado. Además, durante la pandemia no se permitió el ingreso de visitantes a los cuarteles o al alojamiento. Se estableció un toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:30 a.m. todos los días. A los soldados solo se les permite viajar fuera del horario de toque de queda para las funciones esenciales.

La joven militar llevaba una camiseta negra. El ejército no compartió más detalles sobre lo que llevaba puesto, pero los miembros de la familia que circulaban en una publicación de Persona desaparecida dijeron que ella también llevaba unos leggins de color morado claro y zapatos negros de Nike.

La chica desaparecida mide 5’2 “, es hispana, pesa 126 libras y tiene cabello negro y ojos marrones, compartió el Ejército.

El novio de Vanessa Guillén, Juan Cruz, compartió en las redes sociales que tiene tres tatuajes en su brazo izquierdo.

Según un volante de Persona desaparecida compartido por la familia, ella tiene un lunar en el lado izquierdo de la barbilla y tres tatuajes en el brazo: una cruz con una flor y otra flor en el brazo izquierdo y una montaña en el hombro izquierdo superior.

Según la página de Facebook Finding Vanessa Guillen, que es compartida por su familia y amigos, Vanessa era físicamente activa y disfrutaba yendo al gimnasio, jugando fútbol con amigos, corriendo y haciendo ejercicio.

“La mayor pasión de Vanessa se hizo realidad después de unirse al ejército como lo hizo justo después de graduarse de la escuela secundaria. Ayúdanos a encontrarla “, compartió la página.