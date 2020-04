¿Cómo murió Jerry Krause, estrella de los Chicago Bulls?

Jerry Krause es una figura prominente en el documental de The Last Dance, pero el ex gerente general de los Bulls no está vivo para discutir su lado de los desacuerdos presentados. Krause murió el 21 de marzo de 2017 a la edad de 77 años.

Según el Chicago Tribune, se cree que la causa de muerte de Krause está relacionada con los “problemas de salud persistentes” con los que estaba luchando antes de su fallecimiento.

Krause le dijo al Chicago Tribune en 2016 que le habían diagnosticado osteomielitis, que es una infección ósea. Krause había comenzado a trabajar nuevamente en el béisbol y admitió que la osteomielitis le impediría explorar durante la temporada 2016.

“¿Seguiría explorando si estuviera sano? Sí. ¿Sería estúpido seguir explorando a mi edad? Probablemente”, dijo Krause al Chicago Tribune (a través de Yahoo Sports). “Pero explorar sigue siendo divertido. Ya no puedo hacerlo más”.

Según la Clínica Mayo, algunos de los síntomas de la osteomielitis son fiebre, hinchazón, dolor en el área de la infección y fatiga. Krause luego se retiró del departamento de exploración de los Diamondbacks de Arizona en 2016.

Después de la muerte de Krause, Pippen admitió al GM “Rodeado de MJ y yo con las piezas correctas”.

La tensión entre Krause y varios miembros de la organización Bulls durante la temporada 1997-98 se destaca durante la serie documental The Last Dance. Scottie Pippen es una persona que no se llevaba bien con Krause, lo que se debió en gran medida a su descontento con su contrato. Después de enterarse de su muerte, Pippen le hizo varios cumplidos a Krause en las redes sociales.



“Jerry y yo no siempre nos veíamos cara a cara, pero sabía que él solo quería ganar. Nos rodeó a MJ y a mí con las piezas correctas, no una sino dos veces”, tuiteó Pippen.

Minutos antes, Pippen le ofreció sus condolencias y le hizo otro cumplido a Krause.

“Triste noticia de escuchar el fallecimiento de Jerry Krause. Me ayudó a hacer realidad el sueño de jugar en la @NBA y más de lo que nunca podría haber imaginado”, señaló Pippen en Twitter.

El ex centro de los Bulls, Bill Cartwright, admitió que creía que algunos de los jugadores trataron a Krause injustamente. Cartwright luego se convirtió en entrenador asistente de los Bulls.

“Cuando esos tipos molestaban a Jerry o hacían cosas para entretenerlos que sabían que lo desencadenarían, no estuve de acuerdo con eso”, explicó Cartwright al Chicago Tribune. “Es algo que no debería haber sucedido. Jerry fue tan poco apreciado, especialmente por ser un chico de Chicago. Trabajó muy duro. Se abrió camino hacia arriba. La gente en Chicago abraza esas cualidades”.



Krause ayudó a construir la lista de Bulls que ganó 6 campeonatos de la NBA.

Jerry and I didn't always see eye to eye but I knew he just wanted to win. He surrounded MJ and me with the right pieces not once but twice.

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) March 21, 2017