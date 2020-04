Murió Howard Finkel: ¿cómo murió la estrella del ring?

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Howard Finkel, también conocido como The Fink, murió este jueves, a la edad de 69 años de edad. En la declaración, la WWE no reveló de inmediato la causa de su muerte o si estaba relacionada con COVID-19.

“La WWE se entristece al saber que Howard Finkel falleció a los 69 años”, dijo la WWE en un comunicado emitido este 16 de abril. “Al considerar a los mejores anunciadores de ring en la historia de los deportes y el entretenimiento deportivo, sería difícil nombrar a uno mejor que Howard Finkel”.

Finkel, originario de Newark, Nueva Jersey, era conocido como “The Fink”. Era “una etiqueta que se había pegado cariñosamente a Howard a lo largo de los años”, escribió la WWE. Debutó como locutor de anillo en el Madison Square Garden en 1977 para la WWWF, que fue el predecesor de la WWE.

The Fink le dio la bienvenida a estrellas como Steve Austin y The Ultimate Warrior Into The Ring.

Dos años después de unirse a la WWWF, Finkel se convirtió en locutor de tiempo completo. Luego se convirtió en el primer y más antiguo empleado de la WWE, una vez que se formó en la década de 1980.

The Fink se hizo famoso por su voz distintiva y sus superestrellas acogedoras, como “Stone Cold” Steve Austin, The Ultimate Warrior, y muchos más en el ring con su distintivo llamado “¡y NNNEEEWWW World Champion!”



Ser locutor del ring no significaba que The Fink nunca saltara al ring. Fue el turno de The Fink para luchar en 1995 cuando se enfrentó al enemigo Harvey Wippleman. Unos años más tarde, en 1998 en SummerSlam, ayudó a X-Pac a afeitarse la cabeza de Jeff Jarrett en una pelea de cabello contra cabello.

Finkel fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2009. “The Fink era un recurso indispensable dentro de las oficinas de la WWE por su vasto conocimiento de la historia del entretenimiento deportivo”, escribió la WWE en su declaración. “Muy respetado por las Superestrellas actuales, las Leyendas de la WWE y el Salón de la Fama, la memoria enciclopédica y la amabilidad de Finkel lo hicieron querido entre sus colegas”.

Las celebridades se entristecieron al enterarse de la muerte de Finkel y acudieron a Twitter para compartir sus condolencias.



El luchador profesional Brian Myers recordó a The Fink como un “alma increíble”.“Voy a extrañar muchísimo a mi amigo @howardfinkel. Un Mets apasionado y fanático de la lucha libre. Un alma increible. Él es la banda sonora de muchas de nuestras infancias. Nadie lo ha hecho nunca mejor. Descansa en paz, Fink”.

Florida Man también recordó al locutor de la WWE. “Fink no solo fue una parte indeleble de mi infancia, sino que no podría haber sido más dulce conmigo en cualquier momento que lo vi en el backstage”, tuiteó. “Estoy agradecido de haberlo conocido”.