Los Yankees están de luto: murió Hank Steinbrenner

Hank Steinbrenner, copropietario de los Yankees de Nueva York, falleció el martes en su casa en Clearwater, Florida, a la edad de 63 años.

Steinbrenner, junto con su hermano, Hal Steinbrenner, se hizo cargo de las operaciones de una de las franquicias ms valiosas de su padre, George Steinbrenner, en el 2007, quien compró la organización en 1973. Un año después, fueron nombrados copresidentes de los Yankees, mientras que las hermanas Jennifer Steinbrenner Swindal y Jessica Steinbrenner son socias generales y vicepresidentes.

El patriarca de la familia falleció en julio de 2010, y su esposa, Joan Steinbrenner, con quien se casó en 1956, fue vicepresidenta de los Yankees antes de su muerte en 2018.

Yankees Co-Owner Hank Steinbrenner Dead At Age 63

La noticia de la muerte de Hank Steinbrenner se produce en medio del brote de coronavirus pandémico, pero esa no fue la causa de muerte.

The New York Post informó que había sucumbido ante una “enfermedad prolongada”, mientras que Jon Heyman de MLB Network tuiteó que sufría de un “problema hepático”.

La familia lanzó un homenaje sincero y una declaración oficial el 14 de abril después de que Steinbrenner falleció y elogiaron su don de gentes.

“Hank era un espíritu genuino y gentil que atesoraba las profundas relaciones que formó con las personas más cercanas a él. Fue presentado a la organización de los Yankees a una edad muy temprana, y su amor por los deportes y la competencia continuó ardiendo a lo largo de su vida. Hank podría ser directo y franco, pero en la misma conversación mostraba gran ternura y alegría” , dijeron en el comunicado.

Hank Steinbrenner on A-Rod and the All-Star Game

“Más que nada, fue un ejemplo para todos nosotros en la comodidad con la que vivía disfrutando de sus pasiones y actividades personales. Nos entristece profundamente haberlo perdido y siempre llevaremos su memoria con nosotros”.



A Steinbrenner, nacido el 2 de abril de 1957 en Cleveland, Ohio, le sobreviven sus cuatro hijos, Jacqueline, Julia, George Michael IV y John, su nieta, Anabel, así como sus hermanos: Jennifer, Jessica y Hal. Steinbrenner estaba casado con su esposa Christina DiTullio, pero se divorciaron en 2004.



Steinbrenner, quien pasó 13 temporadas como Socio General de los Yankees de Nueva York, fue recordado con cariño por quienes trabajaron durante décadas. Los fanáticos de la franquicia compartieron en las redes sociales que usarían su botín de los Yankees el martes, en honor a Steinbrenner. Otros lo recordaron por su trabajo de caridad en la comunidad de El Bronx.

Yankees top 2018 moments

La familia Lerner, propietaria de los Nacionales de Washington, compartió la siguiente declaración: “La familia Lerner y la organización de los Nacionales de Washington expresan su más sentido pésame a la familia Steinbrenner por el fallecimiento prematuro de Hank Steinbrenner. Hank era un miembro importante de la comunidad del béisbol y lo vamos a extrañar”.



Mejores momentos de la ALCS entre Astros y Yankees.

El ex lanzador de los Yankees, David Wells, escribió en Twitter: “Lamento mucho la muerte de Hank Steinbrenner. Mis pensamientos y oraciones están con la familia Steinbrenner”.