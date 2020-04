Murió Tavaris Jackson de manera trágica: ¿cómo murió el jugador de la NFL?

El mariscal de campo titular de los Seattle Seahawks, Tavaris Jackson, murió en un accidente automovilístico el domingo de Pascua, según lo reportó Ian Rapoport de la NFL Network. Jackson tenía solo 36 años al momento de su fallecimiento.

“El ex QB de #Seahawks Tarvaris Jackson murió anoche en un accidente automovilístico en Alabama, me dijo un portavoz de su empleador, Tennessee State. Jackson, de 36 años, fue entrenador de QB de TSU. Junto con Seattle, también jugó para los #Vikings y #Bills”, tuiteó Rapoport.

Jackson murió poco después de las 9 p.m. el 12 de abril, después de que su Chevrolet Camaro 2012 chocara contra un árbol y fuera volcado, mientras viajaba por Pike Road, justo al sur de Montgomery, Alabama, según Montgomery Advertiser.

Jackson es mejor conocido por su tiempo con los Seahawks y los Vikingos. Fue uno de los primeros mariscales de campo de los Seahawks en la era de Pete Carroll y parecía jugar su mejor fútbol en Seattle.

«Oh, sí, es muy diferente», dijo Jackson sobre los Seahawks, según Field Gulls. «Aquí se trata de comentarios positivos. Puedes apreciarlo como mariscal de campo: todas las maldiciones y los gritos de los perros no son buenos cuando juegas en esta posición. Sabes cuando te equivocas, cuando haces algo mal. Aquí, se centra en lo que hizo bien y cómo puedes mejorar. Me siento cómodo con eso».

Jackson comenzó en 14 juegos para los Seahawks en 2011 y precedió a Russell Wilson como el mariscal de campo titular de los Seahawks cuando Carroll comenzó a reconstruir el equipo, después de llegar a Seattle. El mariscal de campo comenzó 14 juegos para los Seahawks durante la temporada 2011 lanzando 3,091 yardas, 14 touchdowns y 13 intercepciones mientras completaba más del 60 por ciento de sus pases. Jackson luego se convirtió en el suplente de Wilson, después de que los Seahawks reclutaran al mariscal de campo y jugaran en la victoria del equipo en el Super Bowl contra los Broncos, en 2014.

Antes de unirse a los Seahawks, Jackson pasó cinco temporadas con los Vikings, del 2006 al 2010. Jackson fue el abridor de los Vikings en 2007 y también comenzó cinco juegos para Minnesota en 2008. ESPN 710 Danny O’Neil de Seattle describió a Jackson como «uno de los jugadores universalmente más valorados durante su mando en los Seahawks.



“Descansa en paz, Tarvaris Jackson. Fue uno de los jugadores más respetados universalmente en el vestuario de #Seahawks en los 15 años que he estado en el equipo», dijo O’Neil en Twitter.

Jackson fue nombrado entrenador de control de calidad y quarterbacks del estado de Alabama en 2018, reuniendo al ex jugador de la NFL con su alma mater. El ex jugador de Alabama State Tytus Howard se dirigió a Twitter después de enterarse de la muerte de Jackson.

“Descansa en paz a una leyenda del ESTADO BAMA. No solo fuiste un gran entrenador sino que fuiste un grandioso entrenador. Gracias por todos los consejos y palabras de sabiduría durante mi camino hacia la nfl”, señaló Howard en Twitter.

Jackson jugó por última vez en la NFL para los Seahawks en 2015 antes de retirarse un año después. El ex quarterback de los Seahawks tenía aspiraciones de ser entrenador de la NFL.



«Quiero entrenar a nivel profesional», dijo Jackson a Twin Cities Pioneer Press en 2018. «Por supuesto, tienes sueños. … En el fondo de mi cabeza, quiero ser un entrenador en jefe algún día, pero en este momento quiero ser el mejor quarterback, entrenador asistente de posgrado que pueda ser… quiero concentrarme tanto como pueda en aprender el lado del entrenador».