Muertes por coronavirus en NY aumentan en un solo día en 3,700 casos: ¿qué pasó?

En un hecho que está siendo noticia en todo el mundo, las cifras de muertes por coronavirus en Nueva York tuvieron este martes un incremento sustancial del 56%, en menos de 24 horas, pues aunque los datos mostraban que los fallecimientos a causa del Covid-19 eran hasta la fecha 6,589, hacia las 5:00 la tarde la cifra subió a 10,200, con un registro de 3,700 nuevos casos.

Así lo dio a conocer el diario The New York Times, que citó datos del Departamento de Salud de la Gran Manzana, que fueron ampliados con la información de miles de personas que han muerto en sus casas y no hospitales y que hasta el momento no habían sido contadas dentro de los reportes.

Las autoridades de salud manifestaron que el aumento obedece a que ya se incluyeron los casos de miles de personas que no fueron testeadad por el virus, pero que se presume que murieron a causa de él.

Hace unos días el propio alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, había reconocido que en promedio unas 100 o 200 personas estaban muriendo en sus casas en los cinco condados sin haber solicitado ayuda hospitalaria, y había advertido que esos casos no estaban incluidos en las cifras oficiales.

“Las nuevas cifras de fallecidos fueron reveladas este martes, justo cuando los contagios alcanzaron ya los 202,208 casos en el estado, 110,465 en los cinco condados de la ciudad de Nueva York”, aseguró el Diario de Nueva York.



El impacto de los nuevos datos en las cifras generales eleva considerablemente la información, ya bastante mortal que se tenía hasta ahora y aumenta las fatalidades en Estados Unidos en un 17%. La cifra de muertes en la Unión Americana ya es del orden de 26,000 casos, superando a todos los países del mundo.

La modificación en las cifras surge justo cuando el alcalde neoyorquino mencionó que la curva de contagios se ha ido aplanando, al tiempo que anunció que en la Gran Manzana van a producir pruebas del virus a mayor escala.



“Dijimos que si las personas pueden hacerlas en todo el mundo, ¿por qué nosotros no, si nunca lo hemos hecho antes?”, dijo De Blasio. “El espiritu de batalla ha crecido en los últimos dias entre los neoyorquinos, que nunca se rinden, y aquí estamos haciendo cosas inpensables… mientras el gobierno federal nos responde, el mercado tratará de hacer los suministros que necesitamos para defendernos”.