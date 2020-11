Se oficializa la transición presidencial en Estados Unidos ¿qué ocurrió?

Tres semanas después de las elecciones estadounisenses, la transición de mandato presidencial finalmente comienza. La Administración de Servicios Generales (GSA) fue otrogado luz verde para permitir a la nueva presidencia de Joe Biden. Para muchos esto es lo más cerca que el actual presidente llegará a conceder a su contrincante.

Hay que recordar que en la ley de este país, conceder no es requerido para que Biden tome posesión el 20 de enero. De acuerdo a varios informes, el presidente ya ha confirmado que “nunca concederá”.

Esto es después de que las cortes y las entidades electorales han certificado los resultados en los estados de Michigan y Pensilvania el lunes por la tarde.

La carta fue el primer paso en el que reconoce la derrota (algo que muy probablemente no va a hacer de manera directa). La principal de la GSA, Emily Murphy escribió una carta de una página y media y dijo que no fue presionada por las autoridades de la Casa Blanca para postergar la transición formal y no tomó la decisión en base a “temor o favoritismo”.

“Por favor sepan que tomé la decisión independientemente, en base a la ley y los datos disponibles,” escribió Murphy. “Yo no he sido presionada directamente o indirecatmente por ningún oficial la Rama Ejecutiva, incluyendo a los que trabajan en la Casa Blanca o la GSA. En los que se refiere a la sustancia o timing de mi decisión. Para ser clara, yo no recibí ninguna indicación para postergar mi determinación.”

El presidente salió una vez por Twitter para indicar que él ha sido el que dio la indicación y que indicó que se tomara esta decisión. A la misma vez salió a condenar a las amenzas que recibieron los integrantes de la GSA, la familia de Murphy y ella durante las últimas semanas.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020