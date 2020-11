Alejandro Mayorkas: 5 datos sobre el elegido por Biden como Secretario de Seguridad Nacional

Alejandro Mayorkas es un exfuncionario de la administración de Barack Obama que ha sido nominado por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.

El equipo de transición Biden-Harris anunció el lunes 23 de noviembre a Mayorkas como el futuro secretario de Seguridad Nacional del gabinete, un ‘papel clave al frente de los esfuerzos anticipados para deshacer la oleada de cambios migratorios del presidente Trump’, según CBS News.

Under the Biden-Harris administration, American national security and foreign policy will be led by experienced professionals ready to restore principled leadership on the world stage and dignified leadership at home. Read more: https://t.co/ojrTxrzafV

“No tenemos tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y política exterior. Necesito un equipo listo para el primer día que me ayude a recuperar el puesto de Estados Unidos a la cabeza de la mesa, unir al mundo para enfrentar los mayores desafíos que enfrentamos y promover nuestra seguridad, prosperidad y valores. Este es el lema del equipo”, dijo Biden en un comunicado, informó Los Angeles Times.

Mayorkas, uno de los primeros anuncios de gabinete de Biden, necesitará la aprobación del Senado para “servir en el cargo”, dijo The New York Post.

Esto es lo que necesita saber sobre Alejandro Mayorkas:

When I was very young, the United States provided my family and me a place of refuge. Now, I have been nominated to be the DHS Secretary and oversee the protection of all Americans and those who flee persecution in search of a better life for themselves and their loved ones.

— Alejandro Mayorkas (@AliMayorkas) November 23, 2020